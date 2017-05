Lichtenberger Jungunternehmer fühlen sich ausgebremst

Der Handel mit Radladern ist für die Familie Stöwer eine logistische Herausforderung. Als sich Nachbarn beschweren, muss sie schnell handeln.

Lichtenberg/Freiberg. Als Jungs haben die Zwillingsbrüder Vincent und Martin Stöwer mit Spielzeug gehandelt. Als Jugendliche brachten sie gewinnbringend Quads unter die Leute. Nun verkaufen die beiden Radlader, die die 23-jährigen Lichtenberger aus China importieren. Chef der Firma ist noch Vater Mangold Stöwer, bei dem die Söhne angestellt sind. "Unser Traum: Eines Tages wollen wir ein eigenes Großunternehmen leiten", sagt Vincent Stöwer. Dass der Weg dorthin holprig sein kann, bekamen die Jungunternehmer kürzlich zu spüren. Als wieder Container mit Radladern aus Asien unterwegs waren, hat die Gemeinde kurzerhand das Entladen auf dem Festplatz untersagt. Anlieger hatten sich beschwert. Einer der Hauptgründe: Lärm. Nun vermittelt Rathauschefin Steffi Schädlich (Freie Wähler).

Dabei sei das Entladen auf dem Platz bisher problemlos verlaufen - und das schon seit Längerem, sagt Vincent Stöwer. Waren es vor zwei Jahren lediglich fünf Baufahrzeuge, so verdreifachte sich nach Angaben der Firma die Lieferung im Vorjahr. In diesem Jahr rechnet der Betrieb mit etwa 30. "Um Lärm zu vermeiden, sind wir ja extra auf den Festplatz gewechselt", betont Martin Stöwer, der sich wie sein Bruder in den unternehmerischen Aktivitäten ausgebremst fühlt. "Da die Firma wächst, hätten wir uns ohnehin früher oder später über einen neuen Standort Gedanken machen müssen." Der wurde inzwischen wegen des Festplatz-Verbots gefunden - und zwar in Freiberg. "Das ist keine Dauerlösung. Wir mussten rasch handeln, immerhin waren die Container bereits auf den Weg nach Mittelsachsen", sagt Vincent Stöwer, der die damit verbundenen Mehrkosten erwähnt. Und er fügt an: "Wir bezahlen Gewerbesteuer, stärken als Firma den ländlichen Raum."

Das weiß auch Bürgermeisterin Schädlich: "Klein- und mittelständische Betriebe sind und bleiben für unsere Gemeinde sehr wichtig", sagt sie. Aber als drei Nachbarn der Familie ihre Beschwerde während einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vortrugen, habe sie handeln müssen. Immerhin sei der Firma vorgeworfen worden, bis in die späten Abendstunden sowie am Wochenende zu arbeiten. "Deshalb hatte ich bis zur Klärung des Sachverhalts das Entladen auf dem Festplatz untersagt, die Beschwerde an den Kreis weitergegeben", so Schädlich. Denn neben Lärmbelästigung hatte während der öffentlichen Sitzung einer der Anwohner, der gestern telefonisch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war, auch Umweltverschmutzung beklagt. Nun will die Rathauschefin alle Parteien an einen runden Tisch bringen.

Derweil hätten sich die Vorwürfe der Anlieger als haltlos erwiesen, wie Cornelia Kluge, Pressereferentin im Landratsamt, bestätigt. "Nach erfolgter Geräuschmessung ist keine Beeinträchtigung der Nachbarschaft zu befürchten", teilt Kluge mit. Auch bei der Prüfung der Beschwerde gegen die Gewerbe- und Handwerksordnung seien keine Verstöße festgestellt worden. Und aus verkehrsbehördlicher Sicht stehe dem "Halten zum Entladen nach Paragraf12 der Straßenverkehrsordnung nichts entgegen", ergänzt die Sprecherin. Das sieht Werner Hoffmann, Chef der Verkehrswacht Mittweida , ähnlich."Sobald aber eine Straße gesperrt wird, sollte das Ordnungsamt einbezogen werden", empfiehlt er.

Die Zwillinge gehen trotz der Beschwerde unbeirrt ihren Weg. Nach der Berufsausbildung und dem in diesem Jahr abgelegten Abitur wollen sie in Freiberg studieren. Gibt's da noch ein Privatleben? "Das bleibt auf der Strecke. Wir leben für die Firma", bringen es Vincent und Martin Stöwer auf den Punkt. Daher verwundert es kaum, dass die beiden im Juni nach Asien fliegen, um ihre Geschäftskontakte mit den Chinesen zu vertiefen. (mit wjo)