Parkplatznot: Freiberger klagen - doch ParkhÃ¤user sind ungenutzt

Parkplatznot: Freiberger klagen - doch Parkhäuser sind ungenutzt

Die Stadt legt in der Diskussion um Stellflächen in der Innenstadt neue Zahlen vor und weist Kritik zurück: Laut Baubürgermeister Reuter gibt es in der Altstadt genügend Möglichkeiten, das Auto stehen zu lassen.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 07.09.2016



Freiberg. Die Stimmung in Freiberg ist fast einhellig: Erst vor wenigen Wochen kochte die Debatte über Parkplatznot in der Innenstadt wieder hoch. Anlass war der Fall einer Seniorin, die ein "Knöllchen" bekommen hatte, weil sie auf einem Behindertenparkplatz stand. Nun hat die Stadtverwaltung auf Anfrage der "Freien Presse" neue Zahlen zur Parkplatzsituation veröffentlicht. Dabei zeigt sich: Es gibt durchaus Stellplätze in der Innenstadt. Denn die Parkhäuser sind nicht ausgelastet.

Von den 125 Kurzzeitparkplätzen im Tivoli-Parkhaus sind im Durchschnitt nur elf belegt; auch im Parkhaus Altstadt sind im Mittel mehr als 70 der 86 Kurzzeitparkplätze frei. Auf diese Zahlen aus dem ersten Halbjahr verweist Freibergs Baubürgermeister Holger Reuter. Solange die Parkhäuser nicht voll ausgelastet sind, gibt es genügend Pkw-Stellflächen in Zentrumsnähe", urteilt der CDU-Politiker. Es gebe zwar Ausnahmefälle wie etwa das Bergstadtfest, zu dem alljährlich viele Besucher mit dem Auto nach Freiberg kommen. In Summe aber reiche das Angebot aus, so Reuter: "Der neue Parkplatz an der Halsbrücker Straße ist auch nicht voll ausgelastet."

In und um die Altstadt gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung fast 2900 Stellplätze. Etwa 550 davon seien Bewohnern der Altstadt vorbehalten. Zur Kapazität der Parkhäuser kämen noch einmal rund 320 Kurzzeitparkplätze im Straßenraum. Insbesondere für die Pendler, die zur Arbeit nach Freiberg kommen, würden Großparkplätze an der Peripherie der Altstadt und Dauermietverträge beispielsweise für dieParkhäuser angeboten. "Sollte diesbezüglich weiterer Bedarf bestehen, finden wir eine Lösung", betont der Baubürgermeister.

Damit rückt die Stadtverwaltung von früheren Einschätzungen ab. 2009 hatte sie nach eigener Analyse beispielsweise noch ein Defizit von 1245 Plätzen konstatiert.

Seither ist zwar das Parkhaus Altstadt gebaut, andererseits aber das Parken auf dem Obermarkt und dem Schlossplatz eingeschränkt worden und die Anzahl der Altstadtbewohner gestiegen.

Das Parkkonzept der Stadt verfolgt das Prinzip "Je zentraler, desto teurer". So kostet jeder der 24 Parkplätze am Obermarkt einen Euro pro halbe Stunde. Für die gleiche Zeit werden für jede der 218 Stellflächen in der Gebührenzone II (zum Beispiel Schloßplatz und Untermarkt) 50 Cent fällig. Dieser Preis gilt auch im Parkhaus Altstadt. Für die 252 Plätze der Gebührenzone III (beispielsweise Scholl- und Beethovenstraße) liegt der 30-Minuten-Tarif bei 30 Cent - ebenso wie im Tivoli-Parkhaus.