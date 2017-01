Saft für das E-Bike: Tankstelle auf dem Obermarkt geplant

Die Ladestation ist das jüngste Projekt, um die Bergstadt fahrradfreundlicher zu machen. Die Stadtverwaltung will aber weitere Maßnahmen anschieben. Und auch die AG Rad sieht noch Verbesserungspotenziale.

Von Steffen Jankowski Und Kai Kollenberg

erschienen am 11.01.2017



Freiberg. Die Stadtwerke Freiberg wollen auf dem Obermarkt der Kreisstadt eine Ladestation für Fahrräder mit Elektroantrieb - sogenannte E-Bikes oder Pedelecs - errichten. Das hat Vorstandsvorsitzender Axel Schneegans angekündigt. "Wir haben das bereits im vergangenen Jahr untersucht und wollen es nun 2017 umsetzen", sagte der Chef des Konzerns, der zu 100 Prozent der Stadt Freiberg gehört. Es wäre in der Region die erste E-Zapfsäule für Fahrräder im öffentlichen Raum.

Da sich bei Elektrofahrrädern - ähnlich wie bei E-Autos - noch kein Standard durchgesetzt habe, so Schneegans weiter, müssten verschiedene Lademöglichkeiten angeboten werden. Voraussichtlich würden daher eine Art "Schließfächer" installiert: "In den Boxen können die Radler ihre Akkus laden, während sie zu Fuß die Stadt erkunden."

Der Stadtwerke-Chef sei nun gespannt, ob das Angebot weitere E-Bike-Touristen nach Freiberg lockt. "Uns fehlt natürlich eine Rollbahn, wie sie beispielsweise das Elbtal für Dresden ist", weiß Schneegans. "Aber mit einem Elektroantrieb werden auch die Berge ringsum flacher für den Radfahrer."

Die Planungen der Stadtwerke ergänzen die Pläne der Stadtverwaltung. Das Rathaus hat in den vergangenen Jahren einiges unternommen, um Freiberg - das lange Nachholbedarf hatte - fahrradfreundlicher zu machen. "Wir haben da, wo wir konnten, Fahrradstreifen eingerichtet", nennt Baubürgermeister Holger Reuter (CDU) ein Beispiel. Des Weiteren sollen beim Ausbau der Ringanlagen, die in den nächsten Jahren angegangen werden, die Belange von Radfahrern berücksichtigt werden.

Auch der Verkehrsentwicklungsplan, den sich Freiberg im vergangenen Jahr gegeben hat, will stärker auf die Zweiräder setzen. So räumt die Stadtverwaltung dem Aufbau neuer Fahrradständer beispielsweise auf dem Campusgelände und vor Geschäften oberste Priorität ein - auch wenn dies nicht in die Zuständigkeit des Rathauses fällt. Zahlreiche Einbahnstraßen wie der Lindenweg oder Am St.-Niclas-Schacht sollen zudem für Radfahrer freigegeben werden. Die Stadt verpflichtet sich darüber hinaus, die Durchlässigkeit von Sackgassen für den zweirädrigen Verkehr zu prüfen.

Dass Freiberg mehr für Fahrradfahrer tut, hat seinen Grund. Eine Umfrage, die von Verkehrsplanern im August 2014 durchgeführt wurde und welche die jüngsten Zahlen zum Thema liefert, ergab zwar, dass fast die Hälfte der Freiberger auf das Auto oder das Motorrad zurückgreifen, um von A nach B zu kommen. Und die Ausstattung der Haushalte mit Fahrrädern ist nur durchschnittlich, 31 Prozent von ihnen besitzen kein Fahrrad. Doch die Haushalte, die eines haben, nutzen es überdurchschnittlich häufig. "Die Verkehrsart, für die in Freiberg nach Einschätzung der Mehrzahl der Befragten am meisten getan werden müsste, ist der Radverkehr", schlussfolgerten die Verkehrsplaner.

Die Freiberger AG Rad begrüßt das Vorhaben der Stadtwerke. "Eine Ladestation für E-Bikes auf dem Obermarkt wäre super", urteilt Sprecherin Elke Richert. Der Anteil der Pedelecs werde in Zukunft stark steigen - "schon wegen der Demografie und der Berge in unserer Region." Um Radtouristen in die Stadt zu locken, müssten aber die überregionalen Routen im Freiberger Raum besser ausgeschildert werden, erklärt Richert.