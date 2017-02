Solarworld: Auch Kündigungen in Freiberg

erschienen am 10.02.2017



Freiberg. Die Kündigungen, die der Solarworld-Konzern am heutigen Freitag verkündet hat, werden auch Freiberg treffen. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin der "Freien Presse". Der Konzern hatte angekündigt, bis 2019 rund 400 seiner 3300 Mitarbeiter zu entlassen. Wie viele der 1200 Mitarbeiter in Freiberg davon betroffen sind, ist momentan aber offen. Dies sei Teil der Gespräche zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat, hieß es vonseiten des Unternehmens. Auch die Frage, ob von den Kündigungen in der Bergstadt vor allem die Mitarbeiter in der Zellproduktion betroffen seien, beantwortete die Sprecherin nicht im Einzelnen. Dies sei ebenfalls Teil der Diskussionen, die intern anstünden, hieß es. Laut Deutscher Presse-Agentur, die sich auf Quellen in Unternehmenskreisen bezieht, sollen die Kündigungen Freiberg aber härter als den Standort im thüringischem Arnstadt treffen.

Solarworld hatte vor zwei Wochen Recherchen der "Freien Presse" bestätigt, dass es Umstrukturierungen im Freiberger Werk geben wird. Die Zellproduktion soll in Freiberg wegfallen. Der Solarworld-Standort in Arnstadt wird dafür künftig verantwortlich sein. Im Gegenzug sollen in Freiberg die Produktion der sogenannten Wafer, ein Vorprodukt für die Zellen, und die Herstellung der Solarmodule konzentriert werden. Vor zwei Wochen hatte Solarworld erklärt, dass noch nicht entschieden sei, ob mit den Umstrukturierungen auch Kündigungen verbunden seien. (kok)