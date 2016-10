Erneut Feuer in Hainichen - Brandserie reißt nicht ab

erschienen am 31.10.2016



Hainichen. Nach zahlreichen Brandstiftungen in den vergangenen Monaten in Hainichen musste die Feuerwehr am Wochenende erneut ausrücken. Auf dem Gelände des Bauhofs an der Ziegelstraße wurde in der Nacht zum Sonntag gezündelt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Nachdem ein Holzstapel in Brand gesetzt worden war, griffen die Flammen auf das Dach einer Lagerhalle über. Die Feuerwehr, die mit 41 Kameraden und acht Fahrzeugen im Einsatz war, konnte löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Angesichts häufiger Brandstiftungen in Hainichen wird der Ruf nach mehr Polizeipräsenz lauter. "Die Polizei muss unbedingt aktiver werden und die Ermittlungen intensivieren", forderte am Montag Bürgermeister-Stellvertreter Jan Held (SPD). Die Stadt habe schon seit Jahren keine Polizeidienststelle mehr. Vor allem in den Abend- und Nachtstunden, in denen sich die meisten der Brandstiftungen ereigneten, müsse die Polizei präsenter sein. (ule)