Begegnung in Raumfahrtschau: Kosmonaut trifft seine "Enkelin"

Die Chemnitzerin Thorid Zierold will als erste Frau Deutschlands ins All. Am Samstag traf sie Sigmund Jähn - und damit einen Mann, der dort schon war. "Freie Presse" war dabei.

Von Eberhard Mädler

erschienen am 07.11.2016



Muldenhammer. Eine vielleicht historische Begegnung hat es am Sonnabend in Morgenröthe-Rautenkranz gegeben: Im Geburtsort von Sigmund Jähn traf jener erste deutsche Mann im Weltall die möglicherweise erste deutsche Frau, welche die Erde in einem Raumschiff umkreisen wird. Und für jene Thorid Zierold wiederum war das Gespräch mit Jähn deren allererster Kontakt mit einem Sternenflieger überhaupt.

"Er ist einfach echt, bodenständig und sympathisch", so die Chemnitzerin, die derzeit eine der noch 86 von über 400 Bewerberinnen für eine Reise ins Weltall ist. Ausgeschrieben wurde die weibliche Mission von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DLR) für 2020. Die promovierte Naturwissenschaftlerin: "Passenderweise bin ich im Geburtsjahr von Sigmund Jähn auf die Welt gekommen." Durch das nach ihm benannte Kosmonautenzentrum vor der eigenen Haustür war Zierod sein Name schon als Kind ein Begriff. Beeindruckt habe sie während der einstündigen Unterhaltung immer wieder Jähns eindringliche Botschaft, die er vor nunmehr 38 Jahren aus dem Orbit mitbrachte. "Es ist wichtig, diese unsere zerbrechliche Erde zu beschützen", zitiert die junge Frau dazu den rüstigen Rentner. Glücklich sei sie gewesen, dass auch ihr Vorbild für mehr weibliche Raumfahrer plädiert. Denn von den bisher 900 Kosmo-, Astro- und Taikonauten war nur jede zehnte eine Frau.

Aber nicht nur wegen der Quote sei Thorid Zierold für den fliegenden Vogtländer eine geeignete Kandidatin. "Sie brennt für ihre Sache", zeigt sich Sigmund Jähn angetan, "und sie sollte eine Chance bekommen, ihre bisher nur irdische wissenschaftliche Arbeit im Weltall fortzusetzen." Denn immerhin haben bereits vor sechs Jahren 500 Eierchen der von ihr betreuten Urzeitkrebse auf der Internationalen Raumstation ISS Quartier bezogen. Auf die entsprechende Forschungsarbeit waren internationale Astrobiologen aufmerksam geworden. Jähn: "Schon dazu legte sie riesigen Enthusiasmus an den Tag." So "bastelte" sie eine weltraum-beständige Verpackung in Form einer Tablette aus heimischer Chemnitzer Erde. "Ähnliches Improvisationstalent ist auch hoch über der Erde gefragt", weiß der gelernte Buchdrucker.

Von der Ausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz zeigte sich Zierold angetan. "Dort ist ein Kleinod entstanden, das anspruchs- wie liebevoll die komplette Geschichte der Raumfahrt darstellt", würdigt sie. "Alles hat System, ist leicht verständlich und es stellt kein Sammelsurium dar." Zierold weiß, wovon sie spricht, ist sie im Museum für Naturkunde ihrer Heimatstadt doch Vizechefin und Kostudin, also die "Hüterin der Schätze".

Einen besondere Schatz durfte sie am Sonnabend mit Sigmund Jähn testen: Der "Großvater" gab der "Enkelin" eine Praxislektion in Sachen Schwerelosigkeit: In der originalgetreuen Nachbildung der MIR-Trainingsstation waren die beiden zumindest im Geiste völlig losgelöst...