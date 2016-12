Adventstrubel an allen Ecken und Enden

Weisbachsches Haus, Weberhäuser und Komturhof - das sind die Koordinaten der Plauener Weihnachtsmeile. Doch nächstes Jahr wird alles anders.

Von Gunter Niehus

05.12.2016



Plauen. Bernhard Weisbach blickt versonnen auf die Menschenmassen, die sich durch die Räume des Weisbachschen Hauses drängen. Familien mit Kinderwagen, Ältere, Jugendliche - gemischter kann man sich das Publikum zum Adventsmarkt kaum vorstellen. "Ein bisschen wehmütig bin ich schon", sagt Weisbach, der mit den anderen Mitgliedern des Vereins der Freunde Plauens am vergangenen Wochenende noch einmal diese Veranstaltung ausrichtet hatte. Der Advent im Weisbachschen Haus - er war der letzte seiner Art.

Traurig ist der Mann mit dem traditionsreichen Plauener Namen aber nicht. "Es muss sein", sagt er und reißt sich vom Anblick der vielen Menschen los. Das Weisbachsche Haus wird ab kommendem Jahr umfassend saniert und soll künftig das lange geplante Spitzenzentrum beherbergen. Lange haben auch die Freunde Plauens darauf gewartet. Der Adventsmarkt - so traurig das auch ist - muss da hintenanstehen. Dabei war die Veranstaltung mit seinem kunsthandwerklichen Angebot ein wichtiges Puzzlestück im Plauener Adventsdreiklang aus Weisbachschem Haus, Weberhäusern und Komturhof. Es wird schwer, das zu kompensieren. "Vielleicht können die Weberhäuser einen Teil übernehmen", hofft Weisbach. "Und der Komturhof."

Im ehemaligen Sitz des Deutschen Ritterordens steht man in den Startlöchern. "Den Wegfall des Weisbachschen Hauses können wir unmöglich kompensieren", schätzt Christian Pöllmann vom Förderverein Komturhof selbstkritisch ein. Aber nachdem die Sanierung des historischen Gebäudes zum Advent 2017 noch weiter vorangeschritten sein wird, will man dann das eigene vorweihnachtliche Treiben in jedem Fall erweitern.

Darauf hofft Claudia Kreisig, die in Planschwitz eine Töpferei betreibt und in diesem Jahr das erste Mal einen Standplatz im Weisbachschen Haus ergattern konnte - und eben halt auch das letzte Mal. "Die Atmosphäre hier ist echt toll", schwärmt sie. "Der Komturhof wäre vielleicht im kommenden Jahr eine Alternative."