Ampelmännchen für Plauen: Vater und Sohn nehmen Anlauf

In Mainz leuchten Mainzelmännchen auf der Ampel. Warum in Plauen nicht Vater und Sohn? OB Ralf Oberdorfer hat das Rathaus damit beauftragt, sich der Idee anzunehmen.

Von Gunter Niehus und Elsa Middeke

erschienen am 22.12.2016



Plauen. Der Vater könnte rot sein, der Sohn grün. Oder umgekehrt. Hauptsache, der Rote steht oben stocksteif da, und der Grüne läuft unten vergnügt los. So verlangen es Deutschlands Ampelregeln. An die muss sich die Stadtverwaltung Plauen halten, wenn diese Idee nach Mainzer Vorbild Wirklichkeit werden soll: Die berühmten Figuren des Plauener Künstlers e.o.plauen alias Erich Ohser werden zu Ampelmännchen.

"Das wäre eine richtig tolle Sache", findet Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) die Idee von "Freie Presse". "Ich lasse gerade in der Verwaltung prüfen, wie wir das am besten umsetzen." Den Vater samt Filius gleich auf allen Plauener Fußgängerampeln stehen beziehungsweise hüpfen zu lassen, hält er aber für übertrieben. Erst mal klein anfangen. Ob die beiden auf einer einzelnen Ampel vor dem Rathaus oder auf der Bahnhofstraße loslegen, das müsse man sehen.

Eigentlich schreit die Bahnhofstraße nach dieser Ehre. Denn in einer Vater-und-Sohn-Ampel spiegelt sich der neue Schliff, den die Stadtverwaltung dem steilen Boulevard kommendes Jahr verpassen möchte. Dort sollen lebensgroße Skulpturen der beiden die neuen Gesichter auf der Flaniermeile werden. 30.000 Euro hat der OB gerade für die Frischzellenkur bekommen - Preisgeld des landesweiten Wettbewerbs "Ab in die Mitte", bei dem die Spitzenstadt den 1. Platz erreicht hat.

"Ich würde mich freuen, wenn es gelingen kann, mit Vater und Sohn die Bahnhofstraße zu neuem Leben zu erwecken", sagt Elke Schulze, Vorsitzende der Erich Ohser - e.o.plauen-Stiftung. Ob sich Vater und Sohn allerdings als Ampelfiguren eignen, da ist sie skeptisch. "Grundsätzlich ist bei solchen Adaptionen ja wichtig, dass sie funktional überzeugen und gestalterisch plausibel sind", so Schulze.

Es kommt halt auf den Feinschliff an, wenn aus den schwarz-weißen Zeichnungen leuchtende Verkehrshelfer werden sollen. Rein rechtlich wäre das vonseiten des Südverlags, der die Comics in Buchform herausgibt, kein Problem: Die schwarz-weißen Zeichnungen von Ohser dürfen heute frei verwendet werden, weiß Catherine Knauf von Literaturtest, einer Agentur für Buch-PR und Buchmarketing, die den Verlag betreut.

Den Sprung auf eine Ampel genehmigen müsste das sächsische Wirtschaftsministerium. Dort und beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr sitzen die Ampel-Entscheider des Freistaats. Was auch immer Kommunen sich für ihre Ampeln ausdenken - dort muss man es genehmigen. Auch Vater und Sohn hätten im Landesamt ihr Vorstellungsgespräch. Von dort muss das Go kommen.

Doch der Aufwand lohnt sich. "Die Mainzelmännchen-Ampel hat uns viel Aufmerksamkeit beschert", begeistert sich Marc André Glöckner von der Pressestelle im Mainzer Rathaus. "Die Figuren sind eben richtige Sympathieträger." Wenn es danach geht, hat Plauen beste Karten. Seit Jahrzehnten bezaubern Vater und Sohn Fans in Ost- und in Westdeutschland. Knuffig, erfindungsreich und liebevoll - wer könnte besser für Plauen werben?