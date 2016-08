Auf Trip: Der Schrecken der GetrÃ¤nkehÃ¤ndler muss in Haft

Auf Trip: Der Schrecken der Getränkehändler muss in Haft

Sein Geldautomat ist der Flaschenpfand-Automat. Ein Drogenabhängiger klaut Brötchen, Nüsse und am liebsten Leergut. Diebstahl nimmt in Plauen seit Jahren zu. Der Fall zeigt, wie skrupellos Kleinkram geklaut wird.

Von Manuela Müller

erschienen am 01.09.2016



Plauen. Jetzt sitzt er wieder. Der Richter hat ihm gestern eineinhalb Jahre gegeben. Danach wurde der Mann, der sich durchs Kaufland futtert, in Handschellen abgeführt. 30 Jahre alt, ledig, arbeitslos, kein Berufsabschluss.

Sein Prozess vor dem Plauener Amtsgericht zeigte gestern, wie ein vorbestrafter Drogenkonsument eine Straftat nach der anderen begeht. Binnen drei Monaten soll er 19 Delikte in Plauen begangen haben. Einen großen Teil davon gestand er gestern vor Gericht. Der 30-Jährige ist der Schrecken der Lebensmittel- und Getränkehändler der Stadt. Er klaut Essen, Bier, auf leere Flaschen ist er besonders scharf. Die klaut er im großen Stil und macht kleines Geld damit.

Im Kaufland im Elster-Park schlug er im Frühjahr den Marktleiter zusammen. Das gestand er vor Gericht mit diesen Worten: "Ich hab dem eine gegeben, weil er mich vollgelappt hat wie eine Birne." Dem Marktleiter war es zu bunt geworden, als der 30-Jährige im Geschäft Weintrauben und Brötchen verschlang. Laut Staatsanwaltschaft geht er dort öfters essen. Sein Verteidiger sprach von Beschaffungskriminalität. Von Eierdiebstählen, mit denen der Mann Hartz IV aufbessert.

Diese Spur zog der Plauener durch die Stadt: Ende Januar darf er nach 13 Monaten aus dem Gefängnis. Danach geht er wieder klauen. Er radelt durchs Zentrum, findet ein Schlupfloch zum Leergut-Lager des Lebensmittelladens Frida in der Stadt-Galerie. Dort stiehlt er säckeweise Plastikflaschen. Er schleppt einen Sack weg mit seinem Fahrrad und holt den nächsten. "Die Leute an der Straßenbahnhaltestelle haben sich amüsiert", sagt eine Augenzeugin am Rande des Prozesses. Viermal fährt er an diesem Tag im März das Leergutlager an. Ein Sack bringt 70 Euro am Pfand-Automaten.

Er bekommt Hausverbot in der Stadt-Galerie. Trotzdem kommt er wieder, klaut leere Flaschen und Adidas-Turnschuhe bei Deichmann. Leergut stiehlt er auch anderswo: im Kaufland an der Morgenbergstraße, bei Getränkehändlern, im Krankenhaus. Im Wöhrl nimmt er sich heimlich Boxershorts mit, indem er sie anzieht. An der Tankstelle lässt er etwas zu Naschen mitgehen, Nüsse. "Nic Nac", sagt Richter Willi Gerhards. Und der Dieb lacht herzhaft: "Nic Näc's, nicht Nic Nac!" Sonst brabbelt er vieles in seinem Prozess, was schwer zu verstehen ist.

Im Klinikum stiehlt er einen Rollwagen mit Mediziner-Besteck. Dass er in derselben Nacht versucht, die Klinik-Apotheke aufzubrechen, streitet er ab. An eine Krankenhaustür soll er in pink "Mein bester Freund, der Joint" geschrieben haben. Daran erinnert er sich nicht. Härteste Vorwürfe auf der Liste von gestern sind die Prügel-Attacke gegen den Kaufland-Marktleiter und ein gescheiterter Taschen-Diebstahl.

Bis Ende nächsten Jahres muss der 30-Jährige ins Gefängnis. Er kennt das, ist 19-mal vorbestraft, unter anderem wegen Besitzes und Handels von Rauschgift. Selbst sein Verteidiger geht von einer schwierigen Sozialprognose aus. Der Richter nennt es "erhebliche Wiederholungsgefahr".

Diebstahl nimmt in Plauen zu. 1478 Fälle waren es letzes Jahr - 300 mehr als vor fünf Jahren. Die Polizei führt viele davon auf Drogensüchtige zurück.