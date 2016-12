Burgsteinruinen entpuppen sich als Ladenhüter

Auf Weischlitzer Flur liegen die Überreste zweier Kirchen. Eigentümerin ist die Stadt Plauen. Diese würde sie nur zu gern loswerden. Doch das hat schon vor zwei Jahren nicht geklappt.

Von Gunter Niehus

erschienen am 14.12.2016



Plauen/Weischlitz. Der Winterwald im Inneren des Burgsteingebiets ist vor allem eines: still. Gisela Schön genießt genau das. Die Frau von Verein "Burgstein erleben" schließt das Vorhängeschloss vor einer der beiden Kirchenruinen auf, die in unmittelbarer Nähe der Gemarkung Krebes liegen. "Ich bin immer wieder gern hier", sagt Gisela Schön. Mit einer Handvoll Vereinskollegen kümmert sie sich in ihrer Freizeit um die Reste zweier Wallfahrtskirchen, die 1540 auf Befehl von Kurfürst Johann Friedrich teilweise abgerissen wurden. Der größte Teil der Mauern ragt jedoch immer noch empor. Die Frauen und Männer von "Burgstein erleben" nutzen sie für gut besuchte Veranstaltungen wie ihren Weihnachtsmarkt und Konzerte.

Die jahrhundertealten Mauern gehören der Stadt Plauen. Diese hatte sie in den 1920er Jahren als Bestandteil des Gutes Geilsdorf erworben. Damals kaufte Plauen größere Flächen in den Gemarkungen Geilsdorf/ Ruderitz/Krebes/Schwand wegen eines langfristig geplanten Talsperrenbaus, der letztlich aber nicht verwirklicht wurde.

Doch die Ruinen liegen weitab im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzgebiet. Die Kreisstadt kann damit also kaum etwas anfangen - und würde sie deshalb lieber heute als morgen an die jetzt zuständige Gemeinde Weischlitz verkaufen. "Für das Vogtland sind die Burgsteinruinen etwas ganz Besonderes, aber wir als Stadt können sie kaum nutzen", begründet Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) seine Absicht. "Immerhin liegen sie sehr weit von unserem Stadtgebiet entfernt."

Doch die Weischlitzer scheuen die Kosten, die mit dem Erhalt der Burgsteinruinen verbunden sind. Durchaus verständlich, findet man beim Verein "Burgstein erleben". "Um das hier groß aufzuziehen, dafür fehlt es einfach an allem", sagt Vereinsmitglied Gisela Schön. Das fängt bei der nicht vorhandenen Wasserversorgung an und hört bei der ebenfalls nicht vorhandenen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr noch lange nicht auf. Aber ein Problem ist dies in ihren Augen nicht. "Irgendwie macht das ja den Reiz der Ruinen aus." Ritterfestspiele oder ähnlich gigantische Veranstaltungen sind nicht geplant. Der Verein backt bewusst kleinere Brötchen. Und spart auf Laternen, die den Treppenaufgang künftig beleuchten sollen.

Doch obwohl der Verein an und in den Ruinen weitgehend selbstständig agiert, ist die Kreisstadt dennoch stets mit ihm Boot. Deshalb hofft Plauens Oberbürgermeister, dass man sich die Sache in Weischlitz noch einmal überlegt. "Die Gemeinde könnte viel größere Effekte bei der Nutzung der Ruinen erzielen", so Oberdorfer.

Doch die Nachbarkommune hatte vor rund zwei Jahren schon einmal Nein zu einem Kaufangebot aus Plauen gesagt. Dies geschah in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats. Und genau dies ist der Weischlitzerin Uta Böddiker sauer aufgestoßen. "Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner eine nichtöffentliche Verhandlung erfordern", zitiert Böddiker sinngemäß aus der sächsischen Gemeindeordnung.

"Die Sache wurde damals nur vorberaten", kontert Bürgermeister Steffen Raab (Freie Wähler). "2005 hatte die damalige Gemeinde Burgstein schon einmal den Kauf abgelehnt. Wir waren uns bei der Sitzung des Gemeinderats vor zwei Jahren einig, dass es dazu keinen neuen Stand gibt."

Uta Böddiker rügt das Verhalten der Gemeinde auch deshalb, weil der Verein "Burgstein erleben" damals gar nicht gefragt worden sei. Doch Gisela Schön und ihre Kollegen fühlen sich bei der Kreisstadt durchaus gut aufgehoben. "Wir arbeiten gern mit Plauen zusammen", sagt Gisela Schön. "Die Stadt ist einfach finanzstärker als die Gemeinde Weischlitz."