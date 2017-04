Das Ohr des Ministerpräsidenten

Stanislaw Tillich sucht erneut den Dialog mit Sachsens Bürgern. In Plauen diskutiert er über Pflege und Kitas. Was bringt der Austausch?

Von Kai Kollenberg

erschienen am 25.04.2017



Plauen. Der Dialog mit Stanislaw Tillich (CDU) scheitert manchmal an einfachen Dingen. Da hat der Ministerpräsident an einem Tisch mit knapp 20 Personen Platz genommen, die ihm in den nächsten Minuten über ihre Probleme in den Kitas und den Schulen berichten - und gerade als der MP antwortet, geben die ersten auf. Tillich, der sich zu einem Kita-Leiter gewandt hat, ist am anderen Ende des Tisches akustisch kaum wahrzunehmen. "Wir verstehen nichts hier hinten", sagt eine Zuhörerin - steht auf und verlässt erst einmal frustriert den Kreistagssaal von Plauen. Später kommt sie dennoch wieder.

"Miteinander in Sachsen" nennt die Landesregierung das Format, das am Montagabend in Plauen gastierte. Das Ziel ist einfach: Die Staatsregierung möchte Anregungen der Bürger aufnehmen. Die Form ist dagegen komplizierter. Auf sechs Regionalveranstaltungen sollen Bürger zusammenkommen und über bestimmte Probleme beraten. Die Themen dafür werden im Vorfeld von einer kleineren Gruppe bestimmt. In Plauen sind es am Ende beispielsweise neben den Kitas auch die Pflege und die Wirtschaftsförderung. Die Ergebnisse der Foren werden dann in einen Zwischenbericht gegossen, bevor sie anschließend mit Experten noch einmal diskutiert werden. Am Ende wird es einen Abschlussbericht geben.

Der Ansatz ist nicht neu. Bereits im Januar 2015 lud die Staatskanzlei zu Foren unter diesem Motto ein. Damals sollte die Wut vieler Sachsen über die Flüchtlingskrise in geordnete Bahnen und weg von den Pegida-Demonstrationen gelenkt werden. Es wurde viel geredet, was die Regierung im Rückblick als Erfolg wertet. Konkretes gab es gleichwohl nicht.

Auch jetzt verspricht Tillich nicht, dass die Wünsche und Lösungsansätze der Bürger wirklich etwas verändern. Sie könnten Auswirkungen auf die Verhandlungen des nächsten Doppelhaushalts 2019/20 haben, sagt er in Plauen. Im persönlichen Gespräch an den Tischen lässt Tillich anschließend Formulierungen wie "Ich nehme das als Anregung mit" fallen.

Vielleicht geht es beim Dialog zwischen Regierung und Bürger aber nicht so sehr um Konkretes. Vielleicht soll auch der Bürger für die Nöte der Politik sensibilisiert werden. Tillich spricht mehrmals an, dass Politik zwischen verschiedenen Interessen ausgleichen müsse. Er könne nicht den Verwaltungsangestellten verkünden, dass sie bis zum 80. Lebensjahr arbeiten müssten, damit die Altenpfleger mit 45 in Rente gehen könnten. Kritik sei einfach, Lösungen schwer, verdeutlicht Tillich: "Wir wollen über den Punkt der Kritik hinauskommen."

Ob dies die Bürger auch so sehen? Die entscheidende Frage sei doch, sagt ein Gast, als er nach dem Dialogforum mit Begleitung in den Plauener Abend geht und in den Saal zurückblickt: "Wem nützt das? Dann erklären sich die meisten Fragen von selbst."