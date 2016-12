Das Revier Plauen erhält ab Februar zehn Wachpolizisten

Neue Ordnungshüter sollen die Sicherheitslage in der Stadt verbessern. Am Brennpunkt Postplatz dürfen sie aber eher nicht eingesetzt werden.

Von Gunter Niehus

erschienen am 06.12.2016



Plauen. Wann bekommt er sie? Und wie viele? Lange musste Plauens Polizeichef Werner Reuter warten. Jetzt hat er die offizielle Zusage: Das Revier in der Spitzenstadt erhält ab Februar Wachpolizisten. Zehn für Plauen bestimmte Personen haben im November ihre dreimonatige Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei begonnen. Wenn sie wie geplant Ende Januar damit fertig sind, unterstützen sie die Plauener Ordnungshüter um Werner Reuter.

Wachpolizisten - oft als Hilfspolizisten bezeichnet - tragen eine Dienstwaffe und sollen die regulären Beamten bei ihrer Arbeit unterstützen. Reuter hatte die beabsichtigte Entsendung im Oktober bei der Sitzung des Verwaltungsaussschusses des Plauener Stadtrats angekündigt - ohne dass damals die Anzahl sowie der exakte Zeitpunkt feststanden. Bei der Ausschusssitzung wurde um neue Konzepte gerungen, wie die Sicherheitslage am Postplatz verbessert werden kann. Werden die Wachpolizisten künftig also an Plauens Brennpunkt Streife laufen?

Revierleiter Reuter versucht, zu hohe Erwartungen zu dämpfen. Denn Wachpolizisten sollen eigentlich eher Gebäude bewachen - vor allem an Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber ist gedacht - Gefangene überführen und ähnliches. Doch der Polizeichef hat einen gewissen Ermessensspielraum. "Gemeinsam mit einem Bürgerpolizisten könnten die neuen Mitarbeiter durchaus am Postplatz Präsenz zeigen", so Reuter. Abgesehen davon werden die Wachpolizisten reguläre Ordnungshüter entlasten. "Kürzlich musste ein Teich leergepumpt werden, weil man befürchtete, dass eine vermisste Person dort ertrunken ist", so der Revierleiter. Seine Mitarbeiter hatten diesen Einsatz abgesichert. Reuter: "Diese Aufgabe hätten damals Wachpolizisten übernehmen können. Und ich hätte zwei komplette Streifenwagen für andere Aufgaben vom Teich abgezogen."

Bei den im Stadtrat vertretenen Parteien stößt der bevorstehende Einsatz der Wachpolizisten auf Zustimmung. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagt beispielsweise Petra Rank, Geschäftsführerin der Linksfraktion. "Aber halt doch nur eine Notlösung. Wir brauchen mehr reguläre Polizei vor Ort."