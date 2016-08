Das Taxi kommt in Plauen nicht mehr rund um die Uhr

Feiern, Bierchen trinken, Taxi rufen: So läuft das nicht mehr. Das spontane Taxi abends ist wie ein Sechser im Lotto. Der Sorglos-Service ist Opfer des Mindestlohns, sagt Plauens Chef-Taxifahrer.

Von Manuela Müller

erschienen am 24.08.2016



Plauen. Wolfgang Häßler ist der Chef der Taxi-Genossenschaft, und er hat einen neuen Job: Blitzableiter. "Wir kriegen viele Beschwerden", sagt Häßler. Ein dickes Fell habe er sich zugelegt. Die Probleme lösen, das könne er nicht.

Es sind Beschwerden wie die von Andreas Wolf. Am Sonntag feierte er mit seiner Familie Geburtstag. Als er den Gästen abends gegen halb elf ein Taxi rufen wollte, blieb er in der Warteschleife stecken. Eine halbe Ewigkeit habe er sich die Bandansage der Taxi-Zentrale angehört und trotz mehrerer Versuche niemanden erreicht. Die Zentrale der Taxi-Genossenschaft hat 24 Stunden geöffnet - eigentlich. Denn hinter den Kulissen ist der Teufel los.

Häßler und seine Kollegen sind nicht mehr rund um die Uhr greifbar, die Zentrale nicht mehr durchgehend besetzt. Abends schalten sie das Telefon auf den diensthabenden Taxifahrer um. Der geht aber nicht in jedem Fall ran. Ist er schon auf Achse oder hat mehrere Fahrten abzuarbeiten, muss er das Gespräch nicht entgegennehmen, so Häßler. Ähnlich läuft es, wenn ein Fahrer eine schlechte Nacht hat, in der er nichts verdient. Möglich, dass er dann nach Hause geht. "In den nächsten Jahren wird das noch schlimmer", prophezeit Häßler.

Die Schuld gibt er dem Mindestlohn. Fünf Mitarbeiter seien nach der Mindestlohn-Einführung entlassen worden. "Wir können nur das Geld ausgeben, das wir verdienen", sagt Plauens Chef-Taxifahrer. Ihre Arbeit müssten nun andere schultern. Hinzu komme der Mitgliederschwund in der Genossenschaft. Von ehemals 40 Unternehmern, die dort Mitglied waren, seien 16 übrig. Auf sie verteilen sich die Nachtschichten. Die rund zehn privaten Taxifahrer, die nicht in der Genossenschaft sind, beteiligen sich nicht am Schicht-System.

An vielen Stellen hat Häßler die Probleme seiner Zunft schon auf den Tisch gepackt, denn sie unterliegen staatlichen Vorschriften. Beim Plauener Stadtrat sei er gewesen, im Landratsamt und bei der Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann (Linke). Ohne Erfolg. Ab und zu ermuntert er die missgelaunten Kunden, sich bei der Politik zu beschweren. Helfen würde es zum Beispiel, die Privaten in die Nachtdienste einzubeziehen. Damit kam die Genossenschaft bislang nicht durch.

Den Kunden bleibt nur eine Chance: Wer- wie Andreas Wolf - weiß, wann er ein Taxi braucht, sollte es vorher buchen. Mit Kompromissen muss er trotzdem rechnen.