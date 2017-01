Der winterwollwarme Boom

Kaschmir ist angesagt, aber das bleibt nicht ohne Folgen. Das weiß auch Saruul Fischer, die den Stoff und ihre Heimat Mongolei in einer Mode-Marke zusammengeführt hat: die "Edelziege" in Plauen.

Von Lea Becker

erschienen am 06.01.2017



Saruul Fischer verschwindet fast hinter dem großen silbernen Computerbildschirm. An der Wand hinter der zierlichen Asiatin hängen Skizzen von Kleidungsstücken. Am anderen Ende des Raumes stehen mehrere Kleiderstangen. Pullover, Jacken, Hosen, Kleider und Röcke in allen erdenklichen Schnitten und Farben hängen dort. Gefertigt sind sie aus 100 Prozent mongolischem Kaschmir - "fair, ökologisch und nachhaltig", wie Fischer sagt. Der große Raum in einem Plauener Geschäftshaus ist Atelier, Büro und Showroom für Fischers Mode-Marke "Edelziege".

Geboren wurde Fischer in Ulan Bator, der Hauptstadt der Mongolei. Der Stoff, der ihre Arbeit bestimmt, begleitet sie seit Kindertagen: "Nicht jeder in der Mongolei hatte einen Kaschmirpullover", erzählt Fischer. "Aber wenn man einen hatte, hat man ihn über Generationen hinweg angezogen: von der Schwester zum Bruder oder von der Mama zur Tochter, bis er auseinandergefallen ist." 1986 kam die damals zehnjährige Saruul mit ihrer Familie in die DDR - ihr Vater war Dolmetscher und Betreuer für mongolische Lehrlinge, die dort ausgebildet wurden.

Der Liebe wegen zog Fischer Jahre später ins Vogtland. Zuvor hatte sie in Dresden Kommunikationswissenschaft studiert. "Hier in Plauen ist es nicht so einfach, damit eine Arbeit zu finden", erzählt sie. Kurz nach dem Studium bekam sie ihr erstes Kind. "Da ich als Mutter selbst über meine Zeit verfügen wollte, war es für mich naheliegend, mich selbstständig zu machen. Ich wollte etwas Kreatives tun, das mich wieder stärker mit meiner Heimat verbindet. Außerdem liebe ich Kaschmir." So sei die Idee einer eigenen Kaschmir-Modemarke entstanden, die sie 2008 in die Tat umsetzte. Wie ihre Kollektion aussehen sollte, war für Fischer schnell klar: "Ich habe mir von vornherein vorgenommen, dass die Styles klassisch sein sollten." Die Erklärung dafür liegt auf der Hand: "Kaschmir ist ein sehr teurer Rohstoff, dementsprechend sind meine Teile auch kostenintensiv. Wer sich das anschafft, möchte nicht an die Mode gebunden sein."

Anfangs sei für Fischer, die nie zuvor im Modebereich gearbeitet hatte, eigentlich alles eine Herausforderung gewesen. "Man muss erst mal eine Marke aufbauen, dafür braucht man einen langen Atem", erzählt sie. Denn um Boutiquen zu finden, die die Kleidungsstücke verkaufen, muss man diese auf Messen zeigen. "Um auf einer Messe präsent sein zu können, musst du aber eine komplette Kollektion haben und zu dieser Kollektion auch Lookbooks zur Verfügung stellen." Für diese Schaubücher muss die Kollektion im Vorfeld fotografiert werden. Zweimal im Jahr macht Fischer all das, einmal im Sommer, einmal im Winter. Jetzt im Januar zeigt sie ihre neuesten Entwürfe wieder im Green-showroom, einer Messe für nachhaltige Luxus-Mode in Berlin, bei der sie mit "Edelziege" nun Stammgast ist.

Die beste Kaschmirwolle, findet Fischer, komme aus der Mongolei. Dort lässt sie ihre Kollektionen vom Anfang bis zum Ende fertigen. "Ich produziere in der Mongolei, weil es dort Mindestlöhne und geregelte Arbeitszeiten gibt." Zweimal im Jahr besucht sie das Land, in dem sie geboren wurde, um Kollektionen, Muster und Farben zu besprechen und sich ein Bild von den Bedingungen in den Strickereien zu machen, mit denen sie zusammen arbeitet. "Diese Kommunikation ist sehr wichtig. Man muss einfach wissen, mit wem man es zu tun hat. Ich kenne die Strickerinnen, ich kenne die Wäscherinnen, ich kenne die Leute, die vor Ort arbeiten."