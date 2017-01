Drogendealer, Diebe, Schläger, Betrüger: Das Jahr bei Gericht

Der erste Gerichtsprozess des Jahres in Plauen beleuchtet die Drogenszene der Stadt. Kein Zufall. Mit ihr haben Polizei, Staatsanwälte und Richter viel zu tun.

Von Manuela Müller

erschienen am 05.01.2017



Plauen. Für Richter Wilhelm Gerhards beginnt das neue Jahr, wie das alte endete: Vor ihm sitzt ein junger Mann, der auf der schiefen Bahn unterwegs ist. 25 Jahre alt, arbeitslos, depressiv und vorbestraft. Es ist der erste Prozess des Jahres im Amtsgericht Plauen. Am Ende der Verhandlung wird Strafrichter Gerhards den Mann für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis schicken. Er hatte einem Mädchen Drogen gegeben.

Der vogtländische Drogensumpf hält die Justiz auf Trab. "Crystal ist das große Thema bei den Drogen", sagt Amtsgerichtsdirektorin Regina Tolksdorf. Jede Woche standen vergangenes Jahr mindestens zwei Drogenhändler oder Junkies vor dem Plauener Gericht, weil sie gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben. 122 Fälle insgesamt. Zwar gab es deutlich mehr Prozesse gegen Diebe - 426. Doch beides spielt in einer Liga. Viele Diebstähle und Einbrüche ordnen die Ermittler der Beschaffungskriminalität zu.

Es gibt Familien mit Kriminellen in mehreren Generationen. "Bestimmte Namen tauchen häufiger auf bei uns", sagt Regina Tolksdorf. Nicht selten hat jemand, der frisch aus dem Gefängnis kommt, früher oder später den nächsten Ärger am Hals. 1849 Strafverfahren gegen Männer und Frauen hat das Amtsgericht vergangenes Jahr geführt. Dabei geht es dort erst los: Das Amtsgericht ist die erste Instanz und für kleinere Delikte zuständig. Schwere Vergehen verhandelt das Landgericht Zwickau. Diebstahl, Betrug, Körperverletzung, Drogendelikte - so liest sich die traurige Hitliste der Straftaten, die das Amtsgericht beschäftigt. Schon 14-Jährige sitzen vor dem Richter. Das ist das Alter, ab dem das Strafgesetz einem Menschen zutraut, die Folgen seines Handelns zu überblicken. "Bei minderjährigen Straftätern geht es um Körperverletzung, Diebstahl und Betäubungsmittel", sagt Tolksdorf. 232 Jugendverfahren liefen 2016.

Der Drogenabhängige im ersten Prozess des Jahres hatte mit 16 zum ersten Mal mit der Justiz zu tun. Damals wurde er verurteilt, weil er verfassungsfeindliche Symbole benutzt hatte. Später handelte er mit Drogen. Mehr als 500 Fälle wies ihm die Staatsanwaltschaft nach. Jetzt soll der 25-Jährige die Tochter seines Nachbarn gebeten haben, ihm Stoff zu besorgen. Die Vorwürfe räumte er zum Teil ein. Er kiffte mit der damals 16-Jährigen, die für ihn wie eine Schwester gewesen sei.

Der Plauener soll dem Mädchen auch Haschisch verkauft haben. Solche Geschäfte werden hart bestraft: "Das Dümmste, was man machen kann, ist, Minderjährige reinzuziehen", sagt der Staatsanwalt in dem Prozess. Haschisch sei die klassische Einstiegsdroge.

Die heute 17-Jährige schilderte, wie sie mit dem Mann in der Stadt Gras kaufte. Er habe sie beauftragt, Kontakt zu einem Dealer herzustellen. Nach Aussagen des Mädchens hatten sie sich am Tunnel mit dem Dealer getroffen und ihm zehn Euro pro Gramm Gras gegeben. Später seien sie ins Parkhaus am Dormero-Hotel gelaufen. Mit einer kleinen Waage habe der Dealer ihnen die gewünschte Menge abgemessen.

Dreieinhalb Jahre Haft gab's von Richter Gerhards und seinen beiden Schöffen. Der 25-Jährige deutete an, dass er das Urteil anfechten wird.