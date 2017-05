Erpel als einziger Schwimmer: Haselbrunner Bad braucht Helfer

Gott sei Dank noch keine Hitzewelle. So dürfte die Sicht der Bäder-Verantwortlichen auf den bisherigen Mai sein. In den Freibädern fehlt das Personal.

Von Manuela Müller und Ellen LIebner (Fotos)

erschienen am 24.05.2017



Plauen. Beim Bademeister klingelt das Telefon heiß, und vor dem verschlossenen Tor warten enttäuschte, verschwitzte Gesichter. "Was ist das denn? Ich denke, die haben jetzt auf", sagte Eric Holike am Montagmittag. Zusammen mit seinem Kumpel wollte er in Haselbrunn anbaden. Aber die Einzigen, die zurzeit dort schwimmen dürfen, sind wilde Enten.

Das Freibad in Haselbrunn bleibt entgegen einer Pressemeldung aus der Stadtverwaltung noch geschlossen. Am Samstag soll die Saison beginnen, wie es gestern aus der Internetseite der stadteigenen Bädergesellschaft hervorging. Bei der Frage nach den Gründen verwies die Pressestelle des Rathauses an Bäderchef Ronny Adler. Der wollte schriftlich Auskunft geben, seine Antworten stehen allerdings noch aus.

Am Wochenende hatte der Geschäftsführer der Bädergesellschaft selbst an der Kasse des zweiten Plauener Freibades in Preißelpöhl gesessen. Um alle drei Schwimmbäder der Stadt zu öffnen, müsste das Personal vermutlich einen Spagat hinlegen. Darauf lassen die Stellenangebote auf der Internetseite der Freizeitanlagen Plauen schließen. Danach werden sieben Fachkräfte gesucht: zwei Rettungsschwimmer für die Freibäder Preißelpöhl und Haselbrunn, zwei Gastronomie-Mitarbeiter für die Freibäder und ein Kassierer, ein Physiotherapeut, ein Gebäudereiniger.

Das Problem badet nicht nur Plauen aus. Im ganzen Land mangelt es mehr oder weniger an Bäder-Personal. Berlin ist betroffen, Karlsruhe und Essen. Die Liste lässt sich ergänzen, recherchiert man im Internet. Bereits im vergangenen Jahr bediente der Plauener Bäderchef die hungrigen Freibadbesucher am Kiosk, wenn Not am Mann war.

Technisch ist das Haselbrunner Bad bereits seit Wochen in Schuss für die neue Saison, und seit dem 1. Mai sind die Schwimmbecken voll. Der Springbrunnen im Planschbecken läuft, ebenso die Betriebskosten. Bei Temperaturen um die 20 Grad halten sich die Beschwerden derer in Grenzen, die vor verschlossenem Tor stehen. Das dürfte die Bäder-Verantwortlichen beruhigen. Ab Sonntag meldet der Wetterbericht Sommer für Plauen.

Im September hatte es Kritik gegeben, weil trotz Hitze nur ein Freibad weiterbetrieben wurde. Damals begründeten die Bäder-Chefs ihre Entscheidung mit fehlendem Personal. Mit dem zur Verfügung stehenden Personal sei es nicht möglich, alle Objekte über den 11. September hinaus gleichzeitig zu öffnen und gesetzlichen Vorschriften entsprechend zu betreiben, hieß es.