Fahrraddiebstähle steigen rasant: Häufig Mietshäuser betroffen

Ein altes Problem hält die Polizei auf Trab. Seit Wochen werden in Plauen wieder verstärkt Fahrräder gestohlen. Da hilft nur eins: Rad an die Wand ketten.

Von Manuela Müller

erschienen am 22.10.2016



Plauen. Manchmal steht die Haustür eben doch offen, und die gemeinen Jungs haben leichtes Spiel. Sie schleichen sich in den Keller, knacken Vorhängeschlösser und radeln auf ihrer Beute davon. Die Polizei meldet seit Herbstbeginn verstärkt Fahrraddiebstähle aus Plauen - meistens eben aus Mehrfamilienhäusern. Tischendorfstraße, Seminarstraße, Freiheitsstraße, Dittesstraße sind ein Teil der Viertel, die in den vergangenen Wochen heimgesucht wurden.

Geklaut wird soviel wie seit Jahren nicht. 2014 registrierte die Polizei 136 Anzeigen wegen gestohlener Räder, vergangenes Jahr waren es 160. "Für 2016 sind jetzt schon mehr als im Vorjahr angezeigt worden", sagt Polizeisprecherin Anett Münster. Dabei war der Fahrradklau im Bereich der gesamten Polizeidirektion Zwickau, zu der das Vogtland gehört, vergangenes Jahr stark zurückgegangen. Knapp 20 Prozent weniger Anzeigen als 2014 gab es dazu.

Die Fahrradhändler spüren solche Trends. Seit etwa zwei Monaten kommt es häufiger vor, dass frustrierte Radler im Fahrradladen Schmidt stehen und Ersatz kaufen, weil ihr Rad gestohlen wurde, so Verkäufer Sven Bahrs: "Aber grundsätzlich haben wir das ganze Jahr über damit zu tun." Oft werde gezielt geklaut, weiß er von seinen Kunden. Klassische Fahrräder lassen die Diebe meistens stehen und nehmen Mountainbikes mit. "Die sind massenkompatibler", sagt Bahrs. Die Marke sei Nebensache.

Die Täter laufen Ermittlern oft im Drogenmilieu über den Weg. Etwa, wenn sie bei Hausdurchsuchungen von Kleinkriminellen auf Fahrräder stoßen. Die Aufklärungsquote der Diebstähle ist bundesweit gering und geht in Plauen zurück.

In den Fahrradgeschäften geht die Polizei regelmäßig auf Spurensuche, um den Besitzer gestohlener Räder herauszufinden. Das Bikehouse registriert von jedem verkauften Rad Rahmennummer und Käuferdaten. "So konnten wir schon einigen Besitzern ihre Räder zurückführen", sagt Verkäufer Sebastian Kraus. Doch die Codes können nur helfen, wenn die Räder nicht in Einzelteile zerlegt und verscherbelt werden.

Die Händler raten zu guten Schlössern. Wenigstens 50 Euro müsse man ausgeben. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC hat mit dem Siegel "ADFC-empfohlene Qualität" eine herstellerübergreifende Kaufempfehlung herausgegeben. Für Keller und Garage empfiehlt Bahrs, die Räder mit Schlössern an der Wand fest zu ketten: "Ankerdübel an die Wand, Fahrradhalter ran, Rad ansperren."

Es gibt misstrauische Radler, die ihre Bikes lieber mit in die Wohnung nehmen. Auch GPS-Sender gibt es zu kaufen, versteckt im Rücklicht. Wird das Rad geklaut, bekommt der Besitzer eine Nachricht aufs Handy und kann es orten. Bahrs sieht die neue Technik skeptisch: "Die GPS-Sender müssten versteckt im Rahmen einmontiert sein."