Freie Fahrt zur Talsperre Pöhl: Neue Schiffstouren, neue Feste

Dieses Jahr steht der Pöhl zum Saisonstart mal kein Straßenbau-Frust mit Sperrungen auf der Staumauer bevor. Dafür locken Touristiker mit frischen Angeboten. Am FKK-Strand wird noch ein neuer Pächter gesucht.

Von Elsa Middeke

erschienen am 10.03.2017



Pöhl. Hinter den Kulissen der Talsperre Pöhl wird gut drei Wochen vorm Startschuss gewerkelt, geputzt und programmiert. Themenfahrten mit bayerischem Flair oder in vogtländischer Mundart, mehr Mietboote, eine Fest-Premiere und ein neues Sicherheitssystem im Kletterwald prägen das diesjährige Angebot am sogenannten vogtländischen Meer.

Künftig sollen es Besucher zudem leichter haben, einen Törn auf dem Wasser oder eine Übernachtung zu buchen: Der Verband arbeitet an einem neuen Webauftritt, wie Geschäftsführerin Mariechen Bang verrät. Alle touristischen Angebote sollen vernetzt werden und von unterwegs über Smartphone oder Tablet abzurufen sein. Künftig könnten Gäste so auch online Schiffstour, Eclu oder Ferienhütte festmachen. Wann die Website online geht, steht noch nicht fest.

Feiern wird diesen Sommer an der Talsperre großgeschrieben: So plant der Zweckverband erstmalig ein Sommerfest auf dem Campingplatz Gunzenberg am 29. Juli. "Das lädt Groß und Klein zu einem bunten Nachmittag mit Spiel und Spaß ein und ist auch für Gäste an der Talsperre offen", sagt die Verbandschefin. Neu im Programm sind an Bord der Schiffe ebenso das "Zünftige Oktoberfest" am 16. September sowie eine Fahrt mit der Mundart-Gruppe Kottengrüner Trämpele am 8. Juli.

Im Kletterwald ist das neue Sicherheitssystem Coudou Pro aus Frankreich mit einem einzigen speziellen Karabiner eingebaut. Karfreitag, 14. April, gehe bei ihm die Saison los, so Betreiber Jörg Böhm. Noch mehr Mietboote können Wassersportler nun nicht mehr nur am Kletterwald, sondern auch bei Beate Benkert vom Erlebnisfloß auf der Schlosshalbinsel leihen: "Ein Tretboot hat vier Sitze. Das zweite, der Ferrari, ist ein Sechssitzer mit Rutsche", verrät sie.

Wen nach der Bewegung der Hunger überkommt, für den haben Gastronomen an der Pöhl einiges im kulinarischen Angebot. "Im Panorama haben wir jetzt auch Frühstück auf Vorbestellung", sagt Pächter Andreas Fredriksdotter. "Frische Brötchen, Lachs, Sekt", macht der Gastwirt Appetit. Auch Hans-Ullrich Weithase vom Talsperrenblick lädt am Sonntag, 2. April, zum traditionellen Starter-Menü. Was genau dabei auf den Tisch kommt, bleibt vorläufig eine Überraschung.

Aufatmen können Gäste, Touristiker und Anwohner dieses Jahr, was Straßenbauarbeiten angeht. Die Staatsstraße 297 über die Staumauer, oft Schauplatz für Sperrungen, soll dieses Jahr nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nicht betroffen sein. "Vom 20. März bis Ostern müssen wir auf der S 297 zwischen Limbach und der Kreuzung S 297/ S 299 unter Vollsperrung einen Hang stabilisieren", erklärt Isabel Siebert vom Lasuv. Auch eine Brücke an der S 298 bei Herlasgrün werde instand gesetzt. Dafür sei eine Vollsperrung vom 15. Mai bis Ende August notwendig, so Siebert weiter. Dietmar Rentzsch, Amtsleiter für Straßenbau beim Vogtlandkreis, ergänzt: "Seitens der Straßenmeisterei stehen im Frühjahr nur kleinere Maßnahmen zur Winterschadensbeseitigung an." Der Ausbau der Dorfstraße Neudörfel wird Besucher des Helmsgrüner FKK-Strands wohl wenig stören: Denn sie bindet lediglich an die Kreisstraße 7880, die von der Staatsstraße 297 Richtung Strand abzweigt, an, wie die Pöhler Bürgermeisterin Daniela Hommel-Kreißl (FDP) erläutert. So sollen Gasthof und Pension Posthaus sowie Pension und Reiterhof Buchheims Hof besser angebunden werden.

Offen ist noch, wer künftig am FKK-Strand in Helmsgrün die Parkplatzgebühren kassiert. Der Talsperrenzweckverband sucht dafür derzeit per Ausschreibung einen neuen Pächter.