FÃ¼r einen Tag schwelgt Plauen in seinem FuÃŸball-Sternstunden

Für einen Tag schwelgt Plauen in seinem Fußball-Sternstunden

Abschiedsspiel für Thomas Sesselmann vereint über 100 Ehemalige - Ex-Mannschaftsleiter schwärmt von 2004

erschienen am 15.09.2016



Am Dienstag kommt es im Vogtlandstadion zu einem nie dagewesenen Auflauf geballter jüngerer Plauener Fußballgeschichte. Über 100 ehemalige Spieler, Betreuer und Funktionäre haben bereits ihr Kommen angekündigt, um der Integrationsfigur des VFC der vergangenen Jahrzehnte schlechthin die Ehre zu erweisen: Kult-Mannschaftsleiter Thomas Sesselmann. Peter Janka telefonierte mit dem 57-Jährigen, der seit 1. März beim Bundesligisten VfL Wolfsburg als Zeugwart der U 19 arbeitet.

"Freie Presse": Was geht in Ihnen vor, wenn Sie hören, wer alles zu Ihrem Abschiedsspiel am Dienstag kommt?

Thomas Sesselmann: Das ist einfach ein Wahnsinn, das berührt mich sehr! Ich habe bei im Internet die Liste derjenigen gesehen, die zugesagt haben. Da sind viele dabei, bei denen ich froh bin, sie endlich mal wiederzusehen. Wir werden wohl viel über die alten Zeiten ins Schwärmen kommen. Da freue ich mich drauf. Das ist ein schöner Ausgleich zu meiner jetzigen Arbeit.

Gibt es jemanden, auf den Sie sich besonders freuen?

Ich möchte da gar niemand hervorheben. Aber dass so viele von der Pokalsiegertruppe von 2004 mit Trainer Tino Vogel, den ich sehr schätze, kommen, ist schön. Das war schon eine besondere Zeit!

Die beste in all denn Jahren beim VFC und zuvor bei Wema?

Ich habe von meinem sechsten Lebensjahr an bis 1977 bei Wema gespielt, danach bis 1983 bei Vorwärts Plauen, ab 1983 wieder bei Wema/Aufbau und später beim VFC. Da kommt einiges zusammen. Aber die Saison 2003/2004, die war schon einmalig. Wenn ich nur an das 1:0 gewonnene Auswärtsspiel in Jena denke, wo weit über 1000 Fans die Fankurve gefüllt und eine fantastische Stimmung gemacht haben. Oder das Spiel in Dresden-Laubegast, mit dem wir die Meisterschaft gewonnen haben. Zehn Fanbusse sind damals dorthin gefahren, 1500 Plauener waren dort! Das gab es vorher und nachher nie wieder. Und der Empfang nach diesen beiden Spielen im Vogtlandstadion, wo bis tief in die Nacht gefeiert wurde - das vergisst du nicht! Die Krönung folgte dann mit dem Pokalsieg gegen Dynamo Dresden - ganz klar, das waren die Sternstunden für mich beim VFC.

Im Zuge des Umbruchs nach der Insolvenz beim VFC haben Sie das Angebot aus Wolfsburg angenommen. Haben Sie den Neuanfang mit 57 Jahren inzwischen schon einmal bereut?

Nein, keine Minute. Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung noch einmal machen durfte. Die Bedingun gen hier in Wolfsburg sind optimal. Ich war mit der Mannschaft schon zu einem Gastspiel in China, wir haben gegen Chelsea und Liverpool gespielt - was will man mehr? Eingelebt habe ich mich inzwischen auch. Allerdings werde ich immer ein Plauener bleiben, pendele so oft es geht nach Hause. Ob ich mich für immer in Wolfsburg einrichte, weiß ich heute noch nicht.

Gab es Probleme mit dem VfL wegen des Termins mitten in der Woche in Plauen?

Überhaupt nicht. Ich habe anstandslos frei bekommen. Und ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen, um Karsten Repert und seinem Organisationsteam Danke zu sagen für das, was sie da auf die Beine gestellt haben. Hut ab! Ich freue mich schon sehr auf Dienstag.