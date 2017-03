Gesicht verloren: Gibt sie es dem Hochmeister zurück?

Auf die neue Wachspuppe des vogtländischen Helden Heinrich von Plauen ist man im Rathaus mächtig stolz. Jetzt kommt massive Kritik. Der Vorwurf: So sieht doch kein Ritter aus!

Von Gunter Niehus

erschienen am 23.03.2017



Plauen. Jean-Curt Röder lässt kein gutes Haar an Ralf Oberdorfers Heinrich. "Es gibt im Vogtland kaum Menschen mit schwarzem Schopf", behauptet der Inhaber des Vogtländischen Heimatverlags Neupert. Warum soll da ausgerechnet die wallende Mähne des Heinrich von Plauen schwarz sein? Und das ist noch lange nicht alles. "Er hat keine Ausstrahlung und sieht aus wie ein Schreiberling", verreißt er die Puppe, die ab Juni im Plauener Komturhof stehen soll.

Schreiberling? Dieser Hieb sitzt. Immerhin geht es um niemand geringeren als den Hochmeister des Deutschen Ritterordens. Nach der verheerenden Niederlage bei Tannenberg rettete er die Ritter im Jahr 1410 vor der Vernichtung. Ein echter Held - und dazu noch ein waschechter Vogtländer. Kein Wunder also, dass Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) ihn mit finanzieller Hilfe des Lions-Hilfswerks im wahrsten Sinne des Wortes ein Denkmal setzen wollte. Ein Denkmal, das alle Vogtländer vereint. Eine Firma bei Krakau fertigte es für 3900 Euro an - für Jean-Curt Röder wohl rausgeschmissenes Geld.

Wenn man die Ausstrahlung beiseite lässt, geht es im Kern um folgendes Problem: Kein Maler hatte den Hochmeister zu Lebzeiten portraitiert. Niemand weiß, wie er ausgesehen hat. Doch Röder hat eine Idee. "Es gibt Spezialisten, die anhand des Schädels das Gesicht eines Menschen rekonstruieren können. Man macht das bei der Identifizierung von Verbrechensopfern." Warum soll dies nicht auch bei Heinrich von Plauen möglich sein? Seine Übereste liegen im Dom zu Marienwerder (Polen). Den Schädel hätte man also.

Röder will einen Experten wie Dr. Constanze Niess. Die Ärztin am Institut für Rechtsmedizin der Universität Frankfurt hat sich auf forensische Gesichtsrekonstruktion spezialisiert. Zu ihren "Patienten" zählten auch ein Adliger aus der Merowingerzeit und ein jungsteinzeitliches Mädchen. "Zunächst wird vom Schädel eine exakte 3-D-Kopie angefertigt, auf die ich dann Weichteilmarker aus Ton oder Plastilin aufsetze", erläutert sie gegenüber der "Freien Presse" ihre Arbeitsweise. Dann setzt sie Schicht um Schicht auf, bis sie das Gesicht rekonstruiert hat.

Im ersten Arbeitsschritt hält Niess sich strikt an die Fakten, die ihr der Schädelknochen vorgibt. Bei anatomischen Details wie Tränensäcken oder Brauen kommt sie dann um eine gewisse künstlerische Freiheit nicht herum. "Bei einem Fall wie Heinrich von Plauen kann ich die Fotos von Angehörigen seiner Familie studieren, ob es typische Merkmale gibt - wie zum Beispiel abstehende Ohren oder ausgeprägte Schlupflider", so Constanze Niess. Rund 60 Stunden dauert es, bis der Tote sein Gesicht wiederhat. "Den Hochmeister zu rekonstruieren wäre eine spannende Aufgabe", sagt Constanze Niess.

Doch bislang reagiert man im Plauener Rathaus eher verschnupft auf Jean-Curt Röders Vorstoß. "Woher hat Herr Röder bessere Informationen zum Aussehen des nachgebildeten Hochmeisters als die Firma, die Zugang zu den Forschungsergebnissen hat?", fragt Pressesprecherin Silvia Weck. Fakt ist: Auf der Homepage der polnischen Firma sind zwar Filme zu sehen, in denen Mitarbeiter auf identische Kopfrohlinge lebendig wirkende Gesichtszüge auftragen. Aber die wissenschaftliche Rekonstruktion eines Schädels, wie sie Constanze Niess beschreibt, sucht man dort vergebens.

Freilich, einen vierstelligen Betrag müsste die Stadt wohl schon für eine professionelle Rekonstruktion in die Hand nehmen. "Was kostet es, was bringt es - das sollten wir schon genau abwägen", sagt Bernd Märtner. Der Geschäftsführer der M&M Umweltprojekt GmbH gilt als einer der besten Heinrich-Experten der Stadt. Wie genau die Polen die Gesichtszüge des Hochmeisters getroffen haben, darüber mag er nicht spekulieren. Mit dessen Haaren fremdelt aber auch er. "Es kommt selbstverständlich darauf an, welches Lebensjahr für die Rekonstruktion gewählt wurde", so Märtner. "Aber ein wenig mehr grau wäre sicher realistischer gewesen."