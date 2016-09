Handyraub unter Kindern: Nur das Jugendamt kann helfen

Kinder rauben Kinder aus - geschehen vergangene Woche vor der Schwimmhalle. Experten sprechen von erheblicher krimineller Energie. Die Justiz kann die jungen Täter aber nicht belangen.

Von Manuela Müller

erschienen am 30.09.2016



Plauen. Passiert ist es, als die beiden Brüder vom Schwimmtraining kamen. Die Opfer: acht und zehn Jahre alt. Die Täter: ebenfalls Kinder. Drei Kinder schnitten den Brüdern den Weg ab. Sie entrissen dem Älteren das Mobiltelefon, nahmen Geld aus seinem Brustbeutel, schlugen den Jüngeren zu Boden und dem Großen ins Gesicht. Am Montagabend vergangener Woche war das.

Der Streit gilt als aufgeklärt. Mit Einzelheiten hält sich die Polizei aber bedeckt, weil Kinder einen besonderen Schutz genießen. Nach Informationen der "Freien Presse" soll einer der drei Täter zwölf Jahre alt sein. Die Beamten hatten Fotos von ihm in einer Lichtbildmappe, er war schon aktenkundig.

Vor zwei Jahren ging in der Plauener Innenstadt eine Kinder-Bande um, ergaben Recherchen der "Freien Presse". Ob der Raub von vergangener Woche damit zu tun hat, ist nicht bekannt. Zuletzt hieß es, um die Bande sei es ruhig geworden.

"Kinder unter 14 Jahren sind strafrechtlich nicht belangbar", sagt Hans-Christian Fink, Sprecher der Staatsanwaltschaft in Plauen. Ermittlungsverfahren gegen Kinder muss er einstellen. In der Regel gibt's eine Meldung an das Jugendamt.

Kinder treiben Machtspielchen untereinander, Kinder können aggressiv werden und machen Mutproben. Experten sprechen von Phasen des Ausprobierens, um Anerkennung zu erhaschen. Die Szene am Hallenbad gehe deutlich über den Rahmen des Normalen hinaus. Wenn sich Kinder ein Opfer suchen, um es bewusst abzuziehen, überschreiten sie aus Sicht der Plauener Erziehungsberater sämtliche Grenzen. "Dahinter steckt ein aggressiver Impuls. Kinder wissen manchmal nicht mehr, welche Grenzen gelten", sagt Sozialpädagogin Nadine Hahn von der Erziehungsberatungsstelle der Diakonie. Sie und ihre Kolleginnen helfen Eltern, wenn Kinder Probleme machen. Und sie helfen Kindern, die Sorgen haben. Das ist das niederschwelligste Angebot der kommunalen Erziehungshilfen.

Die Nachricht des Überfalls vor dem Stadtbad hat die Erziehungsberaterinnen erschreckt. "Das Sicherheitsgefühl der Opfer wird heftig verletzt", sagt Psychologin Anne Bendel. Die Kinder könnten im Alltag das Gefühl bekommen, dass ihre Peiniger zurückkehren.

Mit Schimpfen sei das Thema bei den jungen Tätern nicht erledigt. Bendel und ihre Kolleginnen setzen auf Familientherapie, denn solche Kinder bräuchten Grenzen und müssten lernen, Mitgefühl zu entwickeln. Die Frage sei: Warum tun die Kinder das? Weil das junge Trio vom Stadtbad strafunmündig ist, könnte nur das Jugendamt diese Frage klären. Die Behörde sucht in der Regel Kontakt zur Familie des Kindes und versucht, die Vorgeschichte zu analysieren, so Angela Kurczyk vom Kreisjugendamt. Es gibt eine Reihe von Erziehungshilfen. Problematisch werde es aber, wenn Kinder und Eltern die Hilfe ablehnen.

Die beiden Brüder haben die Kinder, von denen sie gegängelt wurden, nicht gekannt. Die Polizei sprach in einer Pressemitteilung davon, dass sich die Täter-Kinder sowohl deutsch als auch in einer Fremdsprache unterhalten hatten. Es gibt Gerüchte, wonach es sich um europäische Migranten handelt.

Sein Mobiltelefon, ein Sony Xperia, hat der Zehnjährige nicht zurück. Das soll der neue Besitzer weitergereicht haben an einen Bruder, der es ebenfalls nicht mehr besitze. Nun müssten die Eltern für den Schaden haften, theoretisch.