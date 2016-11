Keramikstudio gibt Schatz ab

Vor dem Vergessen und dem Müll bewahrt haben Mitglieder des Narva- Keramikstudios Plauen ein Gemeinschaftswerk: Die drei großen Reliefs zeigen typisch Vogtländisches. Doch wohin damit?

Von Uwe Selbmann

erschienen am 19.11.2016



Plauen. Das Narva Keramikstudio Plauen sucht einen neuen Platz für drei Reliefs, die dem Vogtland und seinem Dorfleben gewidmet sind. Die jeweils 90 mal 65 Zentimeter großen Motive sind aus gebrannten Tonplatten zusammengefügt. Sie entstanden um 1980 unter der Anleitung des damaligen Zirkelleiters, des Plauener Bildhauers Hannes Schulze - und wären um ein Haar auf dem Müll gelandet.

Ursprünglich hingen sie in der Gaststätte "Landratskeller" an der Neundorfer Straße. Das Lokal überlebte die Zeit nach der Wende jedoch nur kurz und wurde vor Gründung des Vogtlandkreises im Jahr 1996 geschlossen. Als langjährige Mitglieder des Plauener Keramikzirkels vor einigen Jahren damit begannen, eine Chronik anlässlich des 50-jährigen Bestehens zusammenzutragen, machten sie sich auf die Suche nach diesen und anderen Reliefs. Denn im Laufe der Zeit hat der Zirkel einige Spuren in seiner Heimatstadt hinterlassen. Manche der damals anspruchsvollen Werke haben bis heute Bestand, zum Beispiel das Relief "Unterwasserwelt" im heutigen Unternehmen Vosla sowie "Zirkus" im Treppenhaus der Kinderklinik des Helios Vogtlandklinikums.

Im Keller des Landratsamtes wurde man auch in puncto "Dorfleben" fündig. Hella Schmidt, die an der Erarbeitung der Chronik beteiligt war, erinnert sich: "Eigentlich wollten wir die Gemeinschaftsarbeit nur fotografieren. Aber als wir den erbarmungswürdigen Zustand und den Abstellplatz sahen, waren wir fest entschlossen, eine Rettungsaktion einzuleiten. Außerdem bekamen wir gesagt, es wäre gut, wenn wir das ,Zeug' mitnehmen würden." Also fuhr man mit mehreren Fahrzeugen zum Landratsamt, lud die Einzelteile ein und entdeckte erst in den Zirkelräumen richtig wieder, "welchen Schatz wir heimgeholt hatten". Seither hat der Verein immer wieder mal versucht, bei verschiedenen Stellen Interesse dafür zu wecken, "mussten aber auch feststellen, dass es schlicht und ergreifend keiner wollte".

Jetzt unternehmen die Mitglieder einen neuen Vorstoß: Da noch nicht über "Kunst am Bau" des neuen Landratsamtes entschieden ist und bevor dafür noch mehr Geld ausgegeben wird, würde sich in einem der neuen Zimmer, Säle oder Flure vielleicht der Kreis zum Landratsamt wieder schließen lassen. Oder es findet sich ein Gemeindeamt, eine Heimatstube, ein Dorfgemeinschaftshaus oder eine Kindereinrichtung, wo die urigen Reliefs gut passen? "Es ist zu schade für den Müll", sagt Hella Schmidt. Sie weiß, dass viele liebevolle Ideen und handwerkliche Arbeit darin stecken. Die Mitglieder des Studios wünschen sich nur eines: Einen anständigen Platz an einem möglichst öffentlich zugänglichen Ort. Für draußen sind die Tafeln nicht geeignet. Motiv 1 und 2 sollen möglichst zusammenbleiben, das mit der Dorfkirmes wird auch einzeln vergeben.

Der Narva-Keramikzirkel veranstaltet an diesem Wochenende erstmals einen zweitägigen Adventsmarkt. Geöffnet ist er von 10 bis 17 Uhr an der Mückenberger Straße 5.