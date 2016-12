Müllgebühren steigen drastisch

Der Kreistag sieht sich zu höheren Abfallgebühren ab Anfang 2017 gezwungen. Zugleich beginnt damit eine Diskussion um Müllvermeidung und Müllverbrennung in der Region.

Von Uwe selbmann

erschienen am 10.12.2016



Plauen. Stark gestiegene Preise und zurückgehende Kapazitäten von Müllverbrennungsanlagen sind nach Aussagen der Zuständigen Ursache für die höheren Müllgebühren, die der Vogtland-Kreistag am Donnerstagabend in Reichenbach beschlossen hat.

Eigene Einsparmöglichkeiten in der Abfallbehandlungsanlage Oelsnitz seien ausgeschöpft, sagte Landkreis-Dezernent Lars Beck. "Uns bleibt nur die Möglichkeit, an die Gebührenzahler heranzutreten, um die Preise abzufangen." Uwe Schink, Geschäftsführer mehrerer kreiseigener Müllfirmen, sagte: "Wir sind nur Übermittler der schlimmen Botschaft, haben selbst aber keinen Anteil daran." Wurden die in der Abfallbehandlung Oelsnitz gewonnenen Ersatzbrennstoffe 2015 noch für durchschnittlich 46 Euro pro Tonne an Verbrennungsanlagen geliefert, seien für 2017 nur Verträge für durchschnittlich 89 Euro pro Tonne möglich gewesen. Für 2018 würden sogar Preise von über 100 Euro erwartet. Das floss in die Neukalkulation der Gebühren ein.

FDP-Fraktionschef Ralf Oberdorfer sowie CDU-Kreisrat Sören Voigt sprachen sich dafür aus, eine "ideologiefreie und offene" Debatte über eine eigene Müllverbrennung zu beginnen, um sich unabhängiger von dieser Entwicklung zu machen. Oberdorfer: "Müllverbrennung ist kein Unwort mehr."

Thomas Hohl (Grüne), Henry Ruß und Thomas Höllrich (beide Die Linke) wiesen dagegen auf die demografische Entwicklung hin: Wenn trotz sinkender Einwohnerzahlen die Müllmenge steige, mache man insgesamt etwas falsch. Sie forderten stärkere Anreize für Müllvermeidung und -trennung.

Landrat Rolf Keil (CDU) fing die Debatte mit der Bemerkung ein, dass nun zunächst nur die neuen Gebühren zu beschließen seien. Die künftige Abfallwirtschaft werde im kommenden Jahr diskutiert. Erste Prämissen dazu hat der Kreistag ebenfalls beschlossen. Zuvor stimmte er mit deutlicher Mehrheit den neuen Müllgebühren zu - gegen Nein-Stimmen und Enthaltungen aus Reihen der Linken sowie von AfD, DSU und NPD.

Die "Freie Presse" bat das Amt für Abfallwirtschaft um Beispiele, was die Gebührenerhöhung für einzelne Haushalte bedeutet. Bis gestern lagen dazu keine Angaben vor. Untenstehende Zahlen beruhen auf eigenen Rechnungen und sind ohne Gewähr. Auf die tatsächliche Höhe lässt sich über Behältergrößen und Abfuhrrhythmus Einfluss nehmen.