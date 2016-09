Seniorinnen in Plauen fÃ¼hlen sich bedroht: Rathaus will Ã„ngste ausrÃ¤umen

Seniorinnen in Plauen fühlen sich bedroht: Rathaus will Ängste ausräumen

Ist die Unsicherheit, die manche ältere Frau neuerdings in Plauen hat, eingebildet? Oder gibt es tatsächlich mehr Delikte als in den Jahren zuvor?

Von Sabine Schott

erschienen am 20.09.2016



Plauen. Sie fürchten sich vor kaltschnäuzigen Jugendlichen in der Straßenbahn, vor tätlichen Übergriffen und davor, dass jemand ihre Handtasche klaut. Abends gehen die Rentnerinnen, die sich regelmäßig bei Plauens Gleichstellungsbeauftragter Christina Myrczek melden, deshalb kaum noch aus dem Haus. "Nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt oder wenn sie mit dem Auto unterwegs sein können, nehmen sie die Dunkelheit in Kauf", ergänzt die Rathausmitarbeiterin. Denn Rentnerinnen fühlten sich, vor allem allein, zunehmend bedroht. In der hellen Innenstadt ebenso wie in wenig beleuchteten Ecken der Stadt.

Myrczek will den älteren Damen nun mit einer besonderem Aktion die diffuse Angst vor möglichen Diebstählen und Beschimpfungen nehmen und diese gleichsam aufklären. Unterstützung erhofft sie sich dabei von der stellvertretenden Leiterin des Plauener Polizeireviers, Birgit Voigt, und von Ordnungsamts-Chefin Silvia Queck. Was die drei Frauen bezwecken? "Wir wollen über die rechtliche Seite informieren", so Myrczek. Zum Beispiel die Frage beantworten, ob man Reizgas einsetzen darf oder ob das schon Körperverletzung darstellt. "Soll ich zurückpöbeln oder mir alles gefallen lassen?", das sei auch so eine Frage, die häufig auftauche.

Plauens Polizei-Vize Voigt warnt indes vor Panikmache. Die Delikte hätten nicht zugenommen. Auch seien über 60-Jährige nicht öfter betroffen als früher. Ausländische Bürger seien übrigens nicht häufiger in kriminelle Handlungen verwickelt. Diese Furcht sei Myrczeks Beobachtungen zufolge jedoch auch ein Grund für die Unsicherheit.

Anett Münster von der Polizei-Pressestelle gibt zu bedenken, man müsse von einer Dunkelziffer ausgehen: von Frauen, die Vergehen aus Furcht vor Repressalien gar nicht erst anzeigen. Ihre Rechte würden einige vielleicht nicht kennen, vermutet Münster. Es greife zum Beispiel das "Jedermanns-Gesetz". Pöbler, Diebe, Randalierer dürften von Privatpersonen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden,

Opfer von Gewaltverbrechen können sich im Allgemeinen auch an den Weißen Ring wenden. Doch der gemeinnützige Verein, der sich um Geschädigte kümmert, betreibt derzeit keine eigene Anlaufstelle in Plauen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer personellen Neubesetzung", sagt Lucia Groß vom Landesbüro in Dresden. Sie rät Betroffenen, über das Vorgefallene zu sprechen. Hilfe erhält man auch über das kostenfreie Telefon 116 006.

Am 27. Oktober, ein Donnerstag, findet im Quartier 30 an der Bahnhofstraße 30 ein offener Frauenstammtisch zum Thema Sicherheit statt. Beginn ist 16.30 Uhr.