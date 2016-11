Sporthalle kontra Gartenidylle

Plauens OB will am Lessing-Gymnasium eine Dreifelderhalle bauen und dafür die Gartensparte "Früh auf" planieren. Es gäbe Gewinner. Und Verlierer, die nicht aufgeben.

Von Manuela Müller

erschienen am 29.11.2016



Plauen. Sport frei, Land unter: Plauen steht kurz vor dem Bau einer neuen Turnhalle. Dass die nötig ist, hat Rathaus-Chef Ralf Oberdorfer (FDP) analysieren lassen. Sie soll den Schulsport am Lessing-Gymnasium entlasten und mehr Raum für Vereine schaffen, die ihre Mitglieder nicht mehr unterbekommen. Dafür müssten 51 Kleingärtner ihre Parzellen räumen. Die Halle soll auf dem Grundstück der Sparte "Früh auf" entstehen, unterhalb der Schule.

Der Plan ist konkret, auch der Betreiber steht bereit. Das wäre der Sportverein SV 04 Oberlosa, der schon die Kurt-Helbig-Halle bewirtschaftet. Der Verein mit Unternehmer Bernd Märtner an der Spitze kooperiert mit dem Rathaus und spricht davon, sich an den Baukosten zu beteiligen, wenn er die Halle bewirtschaften darf. Vorgesehen sind bis zu 4000 Zuschauerplätze.

Märtners Club gehört zu den umsatzstärksten Vereinen im Vogtland. 750.000 Euro nahm er vergangenes Jahr ein. Märtner ist überzeugt davon, die Halle kostendeckend zu betreiben - wenn es genügend Zuschauerplätze gibt, ein Bistro sowie Räume für Physiotherapie und Schulungen. "Von unserer Seite aus kann es losgehen", sagt Märtner. Er hofft darauf, dass nächstes Jahr die Pläne festgezurrt werden. Schon jetzt fahren seine Handballer zum Training bis nach Oelsnitz, weil in den Plauener Hallen die Trainingszeiten nicht ausreichen. Märtner: "Wenn wir höherklassigen Ballsport in Plauen haben wollen, kommen wir so nicht weiter."

Oberdorfer sieht die Not im Schulsport. Die Lessing-Gymnasiasten müssten bereits jetzt auf eine andere Halle ausweichen, weil die eigene Sportanlage nicht ausreiche. Zudem werde die Schule um sechs Klassenzimmer vergrößert. "Dann ist es noch enger", sagt der Oberbürgermeister. Der Freistaat Sachsen unterstütze den Turnhallenbau mit Fördergeld. Bis 2020/21 könnte sie stehen, so Oberdorfer.

Die Schattenseite des Projekts: Ihm würde die Gartensparte "Früh auf" zum Opfer fallen. Das Ganze gegen den Willen der Gärtner. Sie wäre die erste Gartenanlage in Nachwendezeiten, die planiert würde, so Gerd Steffen. Er ist der Geschäftsführer der Regionalverbandes Vogtländischer Kleingärtner. "Man raubt den Leuten den Lebensabend", sagt Steffen. Weil der Stadtrat noch über die Hallenpläne abstimmen muss, hat er jetzt bei den Fraktionschefs vorgesprochen. Er hat bei den Parteispitzen eine Petition zum Erhalt der Sparte abgegeben, um Sympathien zu gewinnen. Steffen zufolge stehen Kleingärtner in Plauen in einem schlechten Licht: "Wir werden als Laubenpieper belächelt. In anderen Städten werden Verbände wie wir ganz anders wahrgenommen." Steffen zufolge gehört der hiesige Kleingärtnerverband landesweit zu den mitgliederstärksten. 7700 sind es. Die Sparte, die plattgemacht werden soll, stehe mitten im Generationswechsel. Sei sei beliebt bei jungen Familien. Die meisten der rund 150 Parzellen, die in Plauen leer stehen, befänden sich ab vom Schuss. Die Laubenkolonien blühen wieder auf.

Handballer Bernd Märtner sagt, auf die Standort-Frage habe sein Verein kein Einfluss: "Ich halte den Ort nicht für den richtigen und den besten." Das seien aber die Randbe- dingungen, die die Stadt vorgebe. Oberdorfer sieht keine Alternative dazu: Eine Sporthalle gehöre an eine Schule. Würde er sie auf das Gelände des Gymnasiums bauen, müsse er den Kindern den Schulhof wegnehmen.

Kleingärtner-Chef Steffen hat heute Mittag einen Termin beim Oberbürgermeister. Dann will er ihm die Unterschriften übergeben, die seine Leute gegen den Abriss der Sparte gesammelt haben. Knapp 2200 Stück.