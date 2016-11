Spritzige Idee: Eine Fontäne für den Park

Der Verein der Freunde Plauens sammelt Geld für neue Projekte. Dieses Mal geht es um Wasser. Und zwar in beiden Fällen.

Von Gunter Niehus

erschienen am 30.11.2016



Plauen. Im Stadtpark fehlt etwas. Findet Frank Beer. Das Vereinsmitglied der Freunde Plauens kennt die grüne Lunge der Stadt aus dem Effeff. "Als Kind bin ich auf dem Teich Schlittschuh gelaufen", erinnert er sich. In den Sommermonaten schoss dann in dem Teich eine Fontäne empor - und bildete einen beeindruckenden Blickfang.

So eine Sehenswürdigkeit will Beer wieder im Stadtpark sehen. Deshalb beginnt der Verein nun, Geld für eine neue Fontäne zu sammeln. Andere Projekte hatten die Freunde Plauens bereits erfolgreich vorangebracht - zuletzt die Sanierung des Kemmlerturms. Jetzt haben sie sich die Wasserspiele auf die Fahnen geschrieben. "Das wäre für Plauen wirklich eine tolle Sache", ist Frank Beer überzeugt. Das gilt übrigens auch für Projekt Nummer zwei, für das der Verein ebenfalls Geld sammelt: den Bau eines Wasserrads am Mühlgraben.

Im Rathaus steht man einer neuen Fontäne aufgeschlossen gegenüber. "Die Stadt Plauen begrüßt die Initiative", sagte dazu gestern Baubürgermeister Levente Sárközy. Ganz billig wäre das aber nicht. Immerhin müsste in diesem Zuge gleich der ganze Teich saniert werden. Mittlerweile ist er extrem stark verschlammt. "Eine sehr hohe Fontäne bedarf aber einer Befestigung im stabilen Teichgrund", so Sárközy. Eine vollständige Sanierung würde rund 350.000 Euro kosten.

Eine sogenannte Schwimmfontäne wäre mit rund 35.000Euro deutlich günstiger. Es sind dann sogar Lichteffekte möglich. Kleiner Wermutstropfen dabei: Sie spritzt höchstens drei Meter hoch.