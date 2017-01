Stadt Plauen will Arbeiten der ehemaligen Kunstschule zurück

Das Erbe der Einrichtung, die für die Spitzenindustrie enorme Bedeutung hatte, ist in alle Winde verstreut. Wie es dazu kam und warum man das jetzt rückgängig machen will.

Von Sabine Schott

erschienen am 26.01.2017



Plauen. Der Plauener Künstler Klaus Helbig würde gern die Zeit zurückdrehen, um mindestens 40 Jahre. Damals, im Oktober 1976, wechselten viele Arbeiten aus der ehemaligen Plauener Kunstschule den Standort. Eine Lkw-Ladung voll, erinnern sich Augenzeugen, sei in Reichenbach gelandet.

Laut Übergabeprotokoll waren es "700 Bände und Bildmappen einschließlich Tafelwerke aus der Vorbildersammlung", welche die frühere Ingenieurschule für Textiltechnik von der Plauener Stadtbibliothek erhielt - kostenlos: Eine Gabe, die man jetzt fürs geplante Spitzenzentrum im Weisbachschen Haus wiederhaben möchte.

Nicht nur Helbig als Gründungsvorsitzender der "Initiative Kunstschule Plauen" (1996) macht sich dafür stark, dass der Nachlass an seinen Ursprungsort zurückkehrt. Auch Kulturbürgermeister Steffen Zenner (CDU) befasst sich seit dem Beginn seiner Amtszeit im Sommer 2015 mit dem Thema. Das Ergebnis ist bislang ernüchternd.

"Ich hatte im Herbst 2015 mit Verantwortlichen der Textilfachhochschule in Reichenbach telefoniert und unsere Rückführungswünsche erörtert", erinnert sich Zenner. Die damalige Aussage sei gewesen, dass sämtliche Bestände weiterhin für die Lehrausbildung in Zwickau und in Chemnitz genutzt werden sollen. Denn in Reichenbach gibt es keine eigenständige Hochschule, sondern eine vor dem Aus stehende Außenstelle der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ). Doch die Textil- und Ledertechnik soll voraussichtlich bis 2020 nach Zwickau umziehen.

Vermutlich gehört zu den Orten, an denen sich Teile des Plauener Kunstschulen-Nachlasses befinden, auch Schneeberg. Dort gibt es die WHZ-Fakultät Angewandte Kunst mit dem Studiengang Textilkunst/ Textildesign. Ist das textilgeschichtliche Erbe Plauens also in alle Winde im Vogtland und Erzgebirge verstreut? So genau weiß man das in Zwickau momentan nicht. Der häufige Personalwechsel im Hochschul-Betrieb erschwere die Recherche, sagt Pressesprecherin Sylvia Dinger. Sie verweist zumindest auf eine historische textiltechnische Sammlung der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek in Dresden.

Und tatsächlich tauchen auf der Internetseite der Bibliothek unter dem Stichwort "Sammlungen" (digitale Sammlungen) 292 digitalisierte, auch mehrbändige Exponate auf, bei denen es teilweise um Spitzen geht, als Erscheinungsort "Plauen i.Vogtl." und als Erscheinungsdatum "ca. 1900" (oder früher) angegeben ist - alles Indizien für Materialien der Plauener Kunstschule.

Möglicherweise können die Originale als Leihgabe der WHZ einen Weg zurück nach Plauen finden. Bürgermeister Zenner will sich dafür einsetzen. Allerdings stehe in diesem Fall die Frage der Restauration der oftmals weit über 100 Jahre alten Objekte zur Debatte. Darauf weist Günther Reichel hin, Direktor der Vogtlandbibliothek. Nach seinem Amtsantritt im Jahr 1993 sei er in Reichenbach gewesen, so Reichel, und habe sich vor Ort vom Zustand der Arbeiten überzeugen können. "Da muss Geld in die Hand genommen werden", sagt Reichel. Aber woher könnte das kommen?

Als die Materialien vor vier Jahrzehnten von der damaligen Plauener Stadtbibliothek verschenkt worden waren, lehrte Klaus Helbig selbst an der Reichenbacher Schule. Er stieß die Übergabe an. Man habe die textilen Vorlagen gebraucht. Dass der Ruheständler nun den Vorstoß in die andere Richtung wagt, findet Bürgermeister Zenner gut: "Vielleicht gelingt es uns, einen Teil der Bestände wiederzubekommen." Gesetzlich begründet sei eine Rückforderung wohl nicht, so Zenner.

