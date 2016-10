Stalker versetzt Wohnhaus in Schrecken

Ein Mann stellt seiner Ex-Freundin nach, einer vierfachen Mutter. Die Scheiben ihrer Wohnung hat er schon so oft eingeschlagen, dass der Hausverwalter sie nur noch notreparieren lässt. Jetzt muss der Mann vor Gericht.

Von Manuela Müller

erschienen am 11.10.2016



Plauen. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss, das Polizeirevier ist gleich um die Ecke. In dieser Gegend ist aus Liebe Terror geworden: Ein Mann schmeißt Bierflaschen gegen die Fenster der Erdgeschosswohnung. Die Scheiben sind billig geflickt, weil sie immer wieder zerstört werden. In der Wohnung lebt seine Ex-Freundin mit vier Kindern. Der Mann, Ali B., ist Pakistani. Oft ist er betrunken und brüllt auf der Straße herum, erzählen Nachbarn.

Heute muss Ali B. vorm Strafrichter erscheinen. Der wird Zeugen hören und festlegen, wie es mit Ali B. weitergeht. Seit etwa einem Jahr beschäftigt diese Geschichte nicht nur die Nachbarn, sondern auch die Polizei, Staatsanwaltschaft, Hausverwaltung und Wohnungseigentümer. Die junge Mutter sagt nur, dass sie lieber nichts sagen will. Ali B. darf sich ihr eigentlich nicht nähern, das hatte das Familiengericht erst im April dieses Jahres angeordnet. Aber er tut es trotzdem. Bei der Staatsanwaltschaft laufen mehrere Ermittlungsverfahren deswegen.

Wilhelm Kirchgässler gehört die Wohnung. Er versteht nicht, warum die Behörden nicht einschreiten. Etwa 2700 Euro Schaden seien schon an seinen Fenstern entstanden. "Weder Justiz noch Polizei funktionieren", sagt Kirchgässler. Vor wenigen Tagen beschwerte er sich beim sächsischen Innenministerium. Sein Anliegen wurde an die dienstvorgesetzte Polizeidirektion Zwickau weitergeleitet, erhielt er als Antwort.

Etliche Male hat die Polizei schon eingegriffen, als die Lage vor der kleinen Erdgeschosswohnung mal wieder eskaliert war. Es gibt viele Warnsignale und machtlose Reaktionen. Laut Staatsanwaltschaft gebe es aber keine Möglichkeit, Ali B. in Untersuchungshaft zu nehmen. Dafür müsste sich zum Beispiel Fluchtgefahr oder Wiederholungsgefahr nachweisen lassen. Kaputte Scheiben sind aber Sachbeschädigung. Bei Wiederholungsgefahr genüge Sachbeschädigung nicht, so Staatsanwalt Hans-Christian Fink.

Polizei sowie Ausländerbehörde stehen nach den Informationen der "Freien Presse" in engem Kontakt wegen Ali B. Seit rund sechs Jahren soll er in Deutschland leben und den Status einer Duldung haben. So nennt sich die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern. Vor kurzem hatte ihn die Behörde von Plauen nach Reichenbach verlegt. Das musste sie jedoch wieder rückgängig machen. Die Gründe sind nicht bekannt.

Manchmal steht er mehrmals am Tag auf der Straße und brüllt und klingelt Sturm bei seiner Ex, erzählen Anwohner. Einer rufe dann die Polizei, die daraufhin mit zwei Autos anrücke und ihn mitnehme. Etwas später kehre er zurück.

Das Amtsgericht macht ihm jetzt den Prozess: wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung, Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. In einem zweiten Verfahren vor dem Familiengericht geht es um den Verstoß gegen das Annäherungsverbot. Einmal soll er über den Balkon in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingestiegen sein, sie bedrängt und das Portmonee gestohlen haben. Ein anderes Mal habe er betrunken auf der Wiese vor dem Mietshaus gelegen. Als die Polizei kam, habe er die Beamten beleidigt. Ein anderes Mal habe er in der Rettungsstelle des Krankenhauses Terror gemacht und dem Arzt und der Krankenschwester blaue Flecken getreten.

Bekannt ist, dass Ali B. aggressiv ist und dass er ein Alkoholproblem hat. In der Werkstatt des Tischlers, der die Fenster der Erdgeschosswohnung bauen soll, stehen schon neue Rahmen und neue Scheiben. Aber die sollen erst rein, wenn der Terror vorbei ist. Also hat der Tischler die kaputten Scheiben durch Spanplatten ersetzt. Wenigstens können sich die Kinder nicht an Glasscherben verletzen.