Tag der offenen KÃ¼che bei McDonald's

Tag der offenen Küche bei McDonald's

Die Fast-Food-Kette gewährte einen Blick hinter die Kulissen. In dem Plauener Schnellrestaurant am Klostermarkt waren viele interessante Dinge zu erfahren, die man sonst nicht erfährt.

Von Peter Albrecht

erschienen am 17.10.2016



Plauen. Wie werden ein Big Mac, Chicken Nuggets oder ein Doppel-Cheeseburger zubereitet? Wie bekommt man es hin, dass alles so schnell geht? Antwort auf diese und auf andere Fragen bekamen die McDonald's-Kunden am Samstag bei einem Rundgang durch die Küche. Das Interesse war groß.

Neben der Stadt-Galerie mit den nach Unternehmensangaben mehr als 17.000 Besuchern täglich stellt das Fast-Food-Restaurant am Klostermarkt einen weiteren Anziehungspunkt im Stadtzentrum dar. Es wunderte daher nicht, dass der stellvertretende Restaurantleiter, Cliff Löwe, beim ersten Rundgang am Samstag von rund 35.000 Kunden gesprochen hat, die durchschnittlich jeden Monat in das 1990 als erste ostdeutsche Einrichtung eröffnete Haus kommen. Das macht also mehr als 1000 Gäste täglich.

"Der meiste Betrieb ist freitags", ließ Löwe wissen. Jeden Monat kommen zwei Tester, die sich vorher aber nicht ankündigen und die als normale Kunden dann auftauchen, wenn der größte Betrieb herrscht, gewährte er einen Einblick in das Unternehmen. Cliff Löwe zeigte den Teilnehmern zuerst die Personalräume in der zweiten Etage. "Wir haben 35 Mitarbeiter", sagte er auf Nachfrage. Dazu kommen noch mal sechs Leute für das Management.

Vom zweiten Stock aus ging es in den Keller, wo sich die Lagerräume, und auch die Kühlräume befinden. Die einmal pro Woche angelieferte Ware wird dort verstaut. "Woher kommt denn das Fleisch?", wollte eine Frau beim Rundgang wissen. "96 Prozent kommt aus Deutschland", bekam sie als Antwort. Die restlichen vier Prozent kommen aus dem EU-Ausland. Die Eier lasse man sich aus Freilandhaltung liefern, versicherte der stellvertretende Restaurantchef. Der Salat wird zweimal wöchentlich geliefert - damit er möglichst frisch ist.

Vom Lager aus ging es in die Küche, die sich hinter dem Verkaufsbereich befindet. Etwa 2000 Cheeseburger werden dort jeden Tag an die hungrigen Gäste ausgereicht. Cliff Löwe erklärte die einzelnen Geräte und die Vorgehensweise bei der Zubereitung und Bereitstellung der bestellten Speisen und Getränke. Das Fleisch "wird von oben und unten gegrillt, damit es schneller geht", machte der 34- Jährige deutlich. Der Grill erkenne die Stärke des Grillgutes und wisse daher, was gerade aufliege. Damit die Soße bei den Burgern nicht in die Teigmasse eindringt, enthalten die eine Karamellschicht.

Ist der gewünschte Imbiss fertig zubereitet, kommt er ganz vorne in den Warmhalteofen. Dort bleibe die Ware aber nur eine bestimmte Zeit liegen. "Wen die Zeit abgelaufen ist, muss das raus - aus Qualitätsgründen", berichtete der Stellvertreter.

"Das war mal interessant, hinter die Kulissen zu schauen", sagte Besucher Claus Gerisch am Ende der einstündigen Tour. Der Plauener war mit seinen Enkeln gekommen. "Erstaunlich, wie wenig Platz da ist", schilderte er seinen Eindruck von der McDonald's-Küche.