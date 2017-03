Tauziehen um Edeka-Kreisel: Ton im Rathaus wird ruppiger

An der Kreuzung Martin-Luther- und Reißiger Straße will der Lebensmittelkonzern Edeka einen Kreisverkehr bauen. Doch noch tut sich nichts. Wer trägt die Schuld daran?

Von Gunter Niehus

erschienen am 13.03.2017



Plauen. Das Edeka-Projekt ist eine tolle Sache - zumindest in diesem Punkt sind sich alle einig. An der Kreuzung Martin-Luther- und Reißiger Straße will der Lebensmittelkonzern dem seit November 2014 leer stehenden Diska-Markt neues Leben einhauchen. Dort soll ein Markt der Generationen entstehen. Bei diesem Filialtyp wird viel Wert auf eine seniorenfreundliche Gestaltung gelegt. Beispielsweise sind die Gänge recht breit, damit man sich auch mit Rollator und Rollstuhl gut zurechtfindet. Und damit die Kunden den Markt gut erreichen, soll ein Kreisverkehr gebaut werden - und Edeka zahlt dafür die Rechnung.

Doch ein Baubeginn für Markt und Kreisel scheint noch in weiter Ferne. Dafür hat die CDU-Fraktion im Stadtrat einen Schuldigen ausgemacht: die Stadtverwaltung. Deren Zaudern, so lautet der Vorwurf der Christdemokraten, habe eine zügige Umsetzung des Projekts bislang verhindert. Deshalb, so die Forderung, solle die Stadt Plauen rasch einen städtebaulichen Rahmenvertrag mit dem Investor schließen. Dieser soll die Planung und den Bau eines Kreisverkehrs zum Inhalt haben. "Die Stadtverwaltung soll umgehend die Verhandlungen mit der Firma Edeka wieder aufnehmen", fordert CDU-Stadtrat Steffen Müller, Mitglied im Wirtschaftsausschuss.

Die Stadt als Wirtschaftsblockierer? Diesen Vorwurf will man im Rathaus nicht auf sich sitzen lassen. "Für den geplanten Edeka-Markt wurde bisher kein Bauantrag eingereicht", sagt Baubürgermeister Levente Sárközy. "Somit konnte bisher der Markt auch nicht genehmigt werden." Und der Baubürgermeister ergänzt: "Die diesbezüglich von der CDU-Fraktion veröffentlichte Information ist leider falsch." Vielmehr liefen zurzeit Verhandlungen zwischen der Stadt Plauen mit Vertretern des Lebensmittelkonzerns. "Die Absicht von Edeka, an diesem Standort einen Markt zu realisieren, begrüßen wir sehr und wir wollen hier schnell vorankommen", so Sárközy.

Damit liegt der Ball offenbar bei dem Lebensmittelkonzern. Und dies gilt nicht nur für den Markt, sondern eben auch für den Kreisverkehr. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Baubürgermeister Sárközy: "Die Besonderheit des Vorhaben- und Erschließungsplanes ist darin zu sehen, dass es nur in der Verbindung von Vorhaben (Markt) und Erschließungsanlage (Kreisverkehr) wirksam und rechtskonform durchgeführt werden kann."