Urlaubserinnerungen an Syrien

Bernd Märtner war dort, wo heute gestorben wird. Er kennt Aleppo von Geschäftsreisen. Er fand Syrien so schön, dass er das Land seiner Frau und seinen Söhnen zeigte. Ein Plauener macht sich Gedanken.

Von Manuela Müller

erschienen am 24.09.2016



Plauen. Manchmal schreiben sie ihm E-Mails:

Wir leben.

Es schießt niemand.

Alles ruhig.

Weiß nichts über Frontverlauf.

Solche Sätze schickte ihm Wael S. letzte Woche. S. ist Dozent an der Universität Damaskus. Vor zwei Jahren war Wael mit Rektoren syrischer Universitäten in Plauen.

Bernd Märtner sagt, er will Kontakt halten nach Syrien. "Bis jetzt war es so, dass jeder Krieg irgendwann ein Ende gefunden hat", sagt er. Wenn am Euphrat Frieden wird, will er dort Trinkwasserprojekte anschieben.

In seinem Labor in Plauen hat Märtner schon Abwasser aus der halben Welt untersucht. Märtner ist ein drahtiger 53-Jähriger, der in Werkstoffwissenschaften promoviert hat und Handball spielt. Ihm gehört das Umwelttechnikunternehmen, das M und S heißt und Baugrundanalysen und Umweltverträglichkeitsprüfungen macht. Vor zehn Jahren war er mit Stanislav Tillich in Aleppo, dem sächsischen Ministerpräsidenten. Denn Syrien hat ein Trinkwasserproblem. Der Euphrat ist dreckig in Syrien und führt nur noch wenig Wasser, er löst das Problem nicht. Das Grundwasser selbst gilt als versalzen.

Eine Gruppe deutscher Unternehmer wollte in der Industriestadt Aleppo einen Ort aufbauen, an dem sie das Abwasser aufbereitet und filtert, um die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen. Märtners Job sollte es sein, das Labor für die Wasseruntersuchungen zu planen und auszustatten. Das alles dann noch in Damaskus und Homs, in diesen drei Industriestädten. Das Projekt blieb im Krieg stecken. Es geht gerade nicht um Trinkwasser in Syrien. Dort wird gestorben. "Da explodieren Nagelbomben, die Bevölkerung hat keine Chance. Welcher Plauener würde bleiben und das alles über sich ergehen lassen?" fragt Bernd Märtner. "Die müssen wir zurückschicken." Den Satz könne nur jemand aussprechen, der hier in Ruhe auf seinem Sofa sitze. Mehr sagt Märtner nicht zum Thema Flucht.

Ein Teil Aleppos wird seit Jahren von Rebellen belagert. Gerade hat Diktator Baschar al-Assad die Waffenruhe für beendet erklärt, und die Kampfjets der syrischen Armee fliegen wieder und sollen die Rebellen aus Aleppo vertreiben.

Es gibt Einkaufsmeilen dort und Hotels mit Swimmingpool, es gibt Frauen mit Gucci-Handtäschchen, es gibt Häuserruinen und Trümmer, Militärflugzeuge und einen bombardierten Hilfskonvoi. Auch die Zitadelle von Aleppo, eine der ältesten Festungen der Welt, hat Bombentreffer abbekommen.

Bernd Märtner hat eine Trophäe mit dieser Burg in seinem Plauener Büro stehen, die wie ein Pokal aussieht. Er hat sie 2006 vom sächsischen Wirtschaftsministerium bekommen, als Grundsteinlegung für das deutsch-syrische Umweltzentrum war. Als der Bau beginnen sollte, begann der Bürgerkrieg. Rund 150.000 Euro hatte Märtner bis dahin ausgegeben, um das große deutsche Umweltlabor zu planen.

Was er weiß, ist, dass die Dozenten an den Universitäten den Lehrbetrieb aufrecht erhalten. Und an den Schulen läuft der Unterricht weiter. Märtner erfährt das von den Männern, die er in Syrien kennt. "Im Krieg ist Wahrheit das erste Opfer." Diesen Satz des griechischen Dichters Aischylos zitiert Märtner gern, wenn es um die Unruhe auf der Welt geht. "Wir können von hier aus nichts einschätzen", sagt er.

Es gab eine Zeit, da hat er Wirtschaftsurlaub in Syrien gemacht. Er knüpfte Kontakte, seine Frau und die Söhne gingen an den Mittelmeerstrand. Sie fotografierten den Prunk der Umayyaden-Moschee in der Hauptstadt Damaskus. Antikes Heiligtum ist das, mit griechischen Inschriften und dem Schrein Johannes des Täufers, weil dort in vorislamischer Zeit eine frühchristliche Kathedrale stand.

Drei-, viermal begleitete ihn die Familie nach Syrien. Märtner sagt, er sei mit dem Gefühl in Syrien gewesen, dass sich seine 27 Religionen vertragen. Als Westeuropäer habe man durch alle Gassen der Großstädte gehen können. Das Volk sei gastfreundlich und liebe Kinder, und er habe in Syrien nie Angst um seine Söhne gehabt.

Um im Umweltschutz international Geld zu verdienen, muss er die Kulturen verstehen: "Das ist anders, als ein Auto zu verkaufen." Syrien ist in seinem Kopf eine Kinderstube der Kulturgeschichte. Das uralte Aleppo der Schmelztiegel der Religionen und Kulturen, in dem Hellenen schon lebten und Römer, Jahrhunderte vor Christus. Es gibt Spuren, wonach das erste Alphabet an der syrischen Mittelmeerküste entstanden sein soll.

Märtner zählt Burgen auf. Die Festung Krak des Chevaliers zum Beispiel. "Heute sitzen mal Rebellentruppen drauf und mal Regierungstruppen." Wie kann ein Mensch Kulturerbe zerstören, um anderen Schaden zuzufügen? Bernd Märtner fragt sich das, wenn er an den Syrienkrieg denkt.

Die syrischen Uni-Rektoren saßen im März 2014 mit Märtner beim Meeting in der Plauener Pfaffenmühle. 28 Leute waren in der Delegation, im Rahmen eines EU-Projekts. Sie wollten die Ausbildung an syrischen Universitäten verbessern. "Damit sie später die Kläranlagen überwachen können", sagt Märtner. Sie fuhren in eine sächsische Firma, die Kleinkläranlagen baut, und sie besuchten die Abwasserversorgung von Dresden. Weil es keine Flugverbindung mehr von Syrien nach Europa gab, waren sie vom libanesischen Beirut aus geflogen. Keiner der Uni-Rektoren blieb als Flüchtling. "Sie dachten, dass bald alles besser wird."