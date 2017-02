Vogtländer im siebten Himmel: Datum 1. 7. 2017 heiß begehrt

Geheiratet wird immer und überall. Über Trends informierten sich am Wochenende jene, die den Bund fürs Leben schließen wollen, bei der Hochzeitsmesse in der Festhalle.

Von Sabine Schott und Ellen Liebner (Fotos)

erschienen am 06.02.2017



Plauen. Die einen mögen's familiär, die anderen laden eine große Gästeschar zum dreitägigen Fest ein. Egal wie, wo und wann: Beim Heiraten geht's individuell zu. Etwas Besonderes versprechen sich Franziska Kruschwitz (28) und Michael Teuscher (34) aus Treuen von ihrem Ringwechsel, der für den 19. August geplant ist. "Für uns steht schon länger fest, dass wir heiraten werden, es passt einfach so gut", berichteten die Krankenschwester und der Wachmann am Sonntag beim Besuch der Plauener Hochzeitsmesse. Einen klassischen Antrag habe es deshalb nicht gegeben, erzählt das Paar, das sich seit fast drei Jahren kennt und liebt.

Während sich die künftige Familie Kruschwitz/Teuscher - sie stammt ursprünglich aus Netzschkau, er aus Plauen - bei der Garderobe nicht auf Experimente einlassen möchte, hat es den Beiden in Sachen Ring die sportliche Version angetan. Aus dem chemischen Element Carbon könnte der Schmuck bestehen, vielleicht mit Gold gemixt. "Das liegt jetzt im Trend", heißt es bei der Goldschmiede Kuka aus Oelsnitz.

Beim Fest, das in familiärer Runde von höchstens 30 Personen in einer Reichenbacher Gaststätte begangen werden soll, sind auch tierische Gäste dabei: "Unsere Hunde Finny und Ricky, ein Pekinese und ein Yorkshire Terrier", so Michael Teuscher. Vorher wollen sich Braut und Bräutigam in der St. Bartholomäus-Kirche in Treuen das Jawort geben. Auch die Hochzeitsreise ist schon geplant. Mit dem Kreuzfahrtschiff geht's zu den exotischen Trauminseln Seychellen und Mauritius.

Noch nicht verheiratet ist Sabrina Rammler (26) aus Grünbach. Die Anwärterin auf ein Grundschullehramt singt bei Trauungen live, oft nach Wunschliste. Ihr Angebot war eines von vielen der traditionellen Hochzeitsmesse: extravagante Dessous, dekorativer Blumenschmuck, moderne Frisuren einschließlich Make-up, eine Session beim Fotografen. Zu finden waren auch üppige Torten und appetitliche Häppchen. Höhepunkte waren die Modenschauen, die für jeden etwas boten.