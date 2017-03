Weltweites Lichtausknipsen: Politiker ruft zur Gegenaktion auf

Chinesische Mauer, Brandenburger Tor, Eiffelturm: Weltweit bleiben berühmte Sehenswürdigkeiten morgen dunkel. Auch Plauen macht mit. Dieter Blechschmidt (CDU) findet, das geht zu weit. Er hat es lieber hell als dunkel.

Von Manuela Müller

erschienen am 24.03.2017



Plauen. Menschen auf der ganzen Welt schalten morgen Abend eine Stunde lang das Licht aus. Das Ganze nennt sich "Earth Hour", wurde von der Naturschutzorganisation WWF erfunden und soll ein Zeichen setzen zum Schutz der Erde. Ganze Städte machen mit und löschen die Beleuchtung ihrer Sehenswürdigkeiten. Rund 7000 Städte könnten dabei sein, so viele wie in den vergangenen Jahren.

Auch Plauen. Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) hat zusammen mit der Rathaus-Chefetage beschlossen, den Altmarkt dunkel zu lassen. Um Punkt 20.30 Uhr wird der morgen zappenduster sein - eine Stunde lang. Das kommt nicht überall gut an. Stadtrat Dieter Blechschmidt (CDU) ist bekannt dafür, dass er hin und wieder gegen den Strom schwimmt. Zur "Earth Hour" ruft er zu einer Gegenaktion auf: "Licht an für eine helle und freie Welt", sagt Blechschmidt. Licht gehöre zu einer entwickelten Gesellschaft, die sich Umweltschutz leisten könne.

Er ist studierter Energie- und Umwelttechniker und bezeichnet sich als Klimaskeptiker. Welchen Einfluss das Ausschalten von Licht auf das Weltklima haben soll, das erschließe sich ihm nicht: "Es gibt kaum etwas, das in der Wissenschaft heftiger umstritten ist als der Einfluss von Energieerzeugung auf das Klima." Die Aktion sei ein politisches Programm, das eine Ideologie verbreite, es gehe nicht ums Klima: "Da kann jemand zu Hause mitmachen, aber nicht die Stadtverwaltung", sagt Blechschmidt. Dass eine kommunale Verwaltung politisch und ideologisch motivierte Statements abgebe, das sei ihm neu. Wenn überhaupt, hätte er als Stadtratsmitglied darüber abstimmen wollen. Die Verwaltungsspitze sieht dagegen nichts Verwerfliches am weltweiten Lichtausknipsen. Ihre Kollegen in London und Berlin haben ähnlich entschieden, denn auch am Brandenburger Tor und am Big Ben wird es morgen dunkel.

"Aus den uns vorliegenden Unterlagen ist kein politisches Statement zu erkennen, jedoch eine klare Positionierung für den Umwelt- und Klimaschutz", sagt Baubürgermeister Levente Sárközy. Zum sechsten Mal beteiligt sich Plauen. Der Stadt liege Umweltschutz am Herzen. Ein Beweis dafür seien energiesparende Straßenlampen, sparsame Turnhallenleuchten und alternative Heizungen in stadteigenen Gebäuden. Holz-Hackschnitzel-Heizungen und Wärmepumpen zum Beispiel.

Das Rathaus-Personal solle sich lieber um Bürgernähe kümmern, sagt Blechschmidt: "Da gibt es genügend Verbesserungspotenzial." Länder wie Nordkorea liegen bei der "Earth Hour" stets vorn. Blechschmidt: "Soll das wirklich unser Vorbild sein?"

Er ist nicht der einzige, der das Lichtausknipsen kritisch sieht. Nachdem die Nachricht von der Plauener Teilnahme in der Zeitung stand, meldeten sich weitere Plauener zu Wort. "Solche Aktionen sind wohlgemeint, aber ansonsten Luftnummern", sagt Hans-Jürgen Meinel. Das sehe man an Ampelschaltungen in Plauen, die Umweltsünde seien. Eckhard Wacker sagt, der Altmarkt sei ohnehin schon eine dunkle Ecke abends. Im Januar sei er wegen des schlechten Lichts dort abends über einen Poller gestolpert.