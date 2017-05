Meeraner Drogendealer verurteilt

erschienen am 02.05.2017



Meerane. Ein 45-jähriger Mann ist am Dienstag vor dem Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Meeraner hatte über mehrere Jahre Crystal Meth und Marihuana konsumiert und über 180-mal verkauft.

Da er ein umfangreiches Geständnis ablegte und bereits einen Therapieplatz zur Behandlung seiner Drogensucht beantragt hat, bleibt ihm eine Gefängnisstrafe erspart. (tgo)