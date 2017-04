Restaurant-Wettbewerb: Auszeichnung für "Schönburger Palais" in Lichtenstein

erschienen am 11.04.2017



Lichtenstein Das "Schönburger Palais" am Fuß des Lichtensteiner Schlossberges ist Sieger bei den "Kochsternstunden 2017". Gestern wurde das Restaurant mit der "Goldenen Gabel" ausgezeichnet. Den jährlichen Restaurant-Wettbewerb haben Clemens Lutz und Marlen Buder von der Marketing-Agentur "Narciss & Taurus" ins Leben gerufen. Laut den Veranstaltern haben seit dem 3. März Tester in 35 ausgewählten Restaurants in Sachsen um die Wette geschlemmt. Insgesamt gingen 3657 Menü-Bewertungen ein. Die Testesser bewerteten Geschmack, Kreativität, Ambiente, Service und Preis/Leistung sowie erstmals in diesem Jahr auch die Kategorie Getränkebegleitung. Das im Frühjahr vorigen Jahres in einem kulturhistorisch wertvollen Gebäude eröffnete "Schönburger Palais" nahm erstmals an diesem Wettbewerb teil. Pächter ist der Lichtensteiner Christian Weidt. (so)