Kontrolle am Zwickauer Hauptbahnhof: Polizei nimmt per Haftbefehl gesuchten Mann fest

06.10.2016

freiepresse.de

Reichenbach

Polizeikonrolle - Gesuchter an der Autobahn verhaftet

GroSSzöbern. Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zum Mittwoch auf dem Parkplatz Großzöbern an der Autobahn 72 einen 24-jährigen Letten mit Wohnsitz in Baden-Württemberg ... weiterlesen