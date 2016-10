U-20-Länderspiel im Stadion Zwickau

erschienen am 18.10.2016



Zwickau. Das Stadion Zwickau erlebt nächsten Monat sein erstes Fußball-Länderspiel. Am 14. November tritt die deutsche U-20-Nationalmannschaft in Eckersbach gegen Polen an. Die von Guido Streichsbier (früher in Karlsruhe und Hoffenheim aktiv) trainierten DFB-Junioren, die gerade als Dritter vom Vier-Nationenturnier aus England heimgekehrt sind, bereiten sich auf die U-20-Weltmeisterschaften 2017 in Südkorea vor. (tc)