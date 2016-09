FÃ¼hrt der Weg zu TTIP Ã¼ber Kanada?

Führt der Weg zu TTIP über Kanada?

Das Handelsabkommen Ceta wird als Türöffner für TTIP kritisiert. SPD-Chef Gabriel versucht, beide Themen zu trennen. Ist das gerechtfertigt?

Von Ronny Schilder

erschienen am 17.09.2016



Montreal/Berlin. Bei einem Besuch in Kanada hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel gestern das geplante europäisch-kanadische Handelsabkommen Ceta verteidigt. In seiner Eigenschaft als SPD-Chef steht er unter Druck, weil viele Genossen das geplante TTIP-Abkommen mit den USA abzulehnen scheinen. Ab Montag wird die SPD beim Kleinen Parteitag über Ceta beraten. Unterdessen finden heute in sieben deutschen Städten Demonstrationen gegen Ceta und TTIP statt, zu denen mehr als 200.000 Teilnehmer erwartet werden.

Der bisherige, vor allem gegen TTIP gerichtete Protest hat deutlich gemacht, wie undurchsichtig manche Absichten sind und wie weit die Meinungen über die Folgen auseinandergehen. Das Bürgervertrauen in den Gestaltungswillen der Politik hat gelitten. Zu einseitig scheint die Ausgestaltung der Globalisierung auf Konzerninteressen zugeschnitten zu sein. Das hat Millionen Europäer bereits zu Gegnern von Ceta und TTIP gemacht.

Dabei finden sich auch im Ceta, das bereits vor Beginn der TTIP-Verhandlungen im Juni 2013 ausgearbeitet worden war, gewinnversprechende Regelungen. 99 Prozent der Zölle sollen zwischen den Handelspartnern entfallen. Für die umstrittene Einfuhr von Rind- und Schweinefleisch werden Kontingente festgelegt. Der Abbau von Zöllen gilt seit Jahrzehnten als wünschenswertes Ziel der Handelspolitik.

Fragwürdiger und deshalb umstritten sind Vorschriften, die beide Länder zur engeren Abstimmung von politischen Entscheidungen zwingen würden. Von demokratischen Institutionen erlassene Normen, etwa zum Umwelt- und Gesundheitsschutz, könnten im Kontext des Vertrages als "nichttarifäre Handelshemmnisse" definiert werden und Schadensersatzansprüche von Unternehmen begründen. Für Ceta- und TTIP-Kritiker entsteht der Schaden nicht erst dann, wenn Investoren tatsächlich klagen. Staaten könnten sinnvolle Regulierungen schon deshalb unterlassen, weil sie Konzernklagen fürchten müssten.

Kanada selbst hat in der Freihandelszone mit den USA ernüchternde Erfahrungen gemacht. US-Unternehmen gingen unter Verweis auf den Investitionsschutz gegen Gesetze vor, die ihre Profite schmälern. Kanada hat sich deshalb für eine Reform der Investor-Staats-Schiedsgerichte eingesetzt, die auch bei TTIP als Streitpunkt gelten. Europa schlägt bei TTIP einen unabhängigen Handelsgerichtshof vor. Mit Kanada wurde über die Schiedsgerichte nachverhandelt. Bestandteil von Ceta ist eine reformierte Variante.

Ein Unterschied zwischen Ceta und TTIP besteht darin, dass Kanada viel weniger wirtschaftliche Macht verkörpert als die USA. Die USA sind für Europa der wichtigste Absatzmarkt und liegen bei den Ausfuhren an zweiter Stelle nach Europa. Kanada belegt unter den Handelspartnern der EU hingegen nur den zwölften Rang.

Die EU-Handelsminister beraten über Ceta im Oktober. Anfang 2017 entscheidet das EU-Parlament. In Deutschland hofft ein Bündnis von über 100 Organisationen, Ceta zu verhindern. Jegliche Schiedsgerichte, argumentieren sie, würden jahrhundertalte Prinzipien einer ordentlichen Gerichtsbarkeit, wie das der Öffentlichkeit von Verfahren, abschaffen oder einschränken. Die regulatorische Zusammenarbeit stärke den Einfluss der Konzerne und beschädige die Demokratie.

Umstritten ist, ob Ceta durch Zustimmung allein des EU-Parlaments in Kraft treten kann, oder ob der Vertrag durch die nationalen Parlamente ratifiziert werden muss. Die Unsicherheit in einer derart zentralen Frage trägt nicht zur Dämpfung des Misstrauens gegen Ceta bei.

Demonstration "TTIP und Ceta stoppen - für einen gerechten Welthandel" heute, ab 12Uhr, in Leipzig, Wilhelm-Leuschner-Platz. www.ttip-demo.de