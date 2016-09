Regierung plant hÃ¶here HÃ¼rden fÃ¼r Zulassung als Heilpraktiker

Regierung plant höhere Hürden für Zulassung als Heilpraktiker

Die Todesfälle in einem alternativen Krebszentrum haben den Berufsstand in Verruf gebracht. Die Bundesregierung will nun auf diese Vorfälle reagieren.

Von Ramona Nagel

erschienen am 26.09.2016



Chemnitz. Bislang hat sich die Bundesregierung aus den Zulassungsregeln für die Heilpraktiker herausgehalten. Das soll sich jedoch ändern. Künftig soll es eine bundesweit einheitliche Ausbildung geben. Sie soll zudem anspruchsvoller werden. Im Klartext heißt das: Damit würden auch die Hürden für künftige Heilpraktiker höher gelegt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Bündnis 90/Grüne hervor.

Jüngste Todesfälle nach entsprechenden Behandlungen nehme die Regierung zum Anlass für eine kritische Prüfung der bisherigen Praxis, schrieb Gesundheitsstaatssekretärin Annette Widmann-Mauz (CDU). Außerdem kommen auf den Berufsstand möglicherweise Beschränkungen zu. So sollen die in den Praxen angewendeten alternativen Methoden kritisch geprüft werden.

Das Gesetz für die Zulassung als Heilpraktiker stammt aus dem Jahr 1939. Die darin enthaltenen Anforderungen werden von Fachleuten als niedrig angesehen. Heilpraktiker brauchen zwar eine Erlaubnis. Sie müssen dazu auch eine Überprüfung ihrer Kenntnisse bestehen. In Sachsen wird diese Überprüfung vom Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz in Löbau durchgeführt und von Ärzten verschiedener Fachrichtungen vorgenommen. Überprüft werden aber nur medizinische Grundlagen. So soll sichergestellt werden, dass bei einer Ausübung der Heilkunde keine Gefahr für die Gesundheit der Patienten zu befürchten ist. Die Prüflinge müssen zudem mindestens 25 Jahre alt sein und einen Hauptschulabschluss haben sowie eine ärztliche Eignungsempfehlung und ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. Zuständig für die Prüfung und Überwachung der Tätigkeit sind die Länder.

Kritisch wird auch die privat zu finanzierende Ausbildung gesehen. Sie ist bundesweit nicht einheitlich geregelt, die Dauer ist selbst innerhalb eines Bundeslandes unterschiedlich. So lernt man an der Paracelsus-Heilpraktikerschule in Chemnitz zwei Jahre lang in Vollzeit. An der Dresdner Heilpraktikerschule sind es hingegen drei Jahre in Vollzeit. Mit medizinischen Vorkenntnissen, beispielsweise als Physio- oder Psychotherapeut, verkürzt sich die Ausbildungsdauer.

Sächsische Heilpraktiker indes wehren sich gegen die Vorwürfe. "Ausbildung und Prüfung sind auf einem sehr hohen Niveau, die Todesfälle bedauerliche Einzelfälle", sagte Konrad Jungnickel, Vizechef des Fachverbandes Deutscher Heilpraktiker in Sachsen. Der Landesverband Sachsen mit 90 Mitgliedern ist einer von drei Heilpraktikerverbänden im Freistaat. Jungnickel schätzt, dass in Sachsen insgesamt etwa 400 Heilpraktiker praktizieren. Bundesweit sind es rund 43.000.

Kritik an Ausbildung und Prüfung bei Heilpraktikern gibt es seit langem. Die Bundesgesundheitsminister der Länder hatten bereits im Frühjahr Verbesserungen und eine Vereinheitlichung angemahnt. Auch Sachsen sieht Reformbedarf und hat deshalb diesem Beschluss zugestimmt. Todesfälle haben die Diskussion erneut angeheizt. So starben Anfang August in einem alternativen Krebszentrum am Niederrhein drei Menschen. Ein Heilpraktiker hatte sie mit einem nicht zugelassenen Medikament behandelt. In Bayern muss sich derzeit ein Heilpraktiker vor Gericht verantworten. Er hatte eine Brustkrebspatientin mit einem Pendel therapiert, anstatt sie zum Arzt zu schicken.