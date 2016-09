Tristesse beim Piratengeburtstag

Vor wenigen Jahren waren die Piraten die Newcomer, die die deutsche Parteienlandschaft durcheinanderwirbelten. Heute, zum zehnjährigen Gründungsjubiläum, ist davon nicht mehr viel übrig. Der Auf- und Abstieg einer Partei, die vieles anders machen wollte. Was aber konnte die AfD daraus lernen?

Von Stephan Lorenz

erschienen am 10.09.2016



Chemnitz. Piraten machten sich vor wenigen Jahren daran, die deutsche Parteienlandschaft zu kapern. 2009 erschienen sie auf der Bildfläche, 2011 und 2012 erzielten sie beachtliche Erfolge bei einigen Landtagswahlen. Die Piratenpartei war in aller Munde, sie verkörperten einen neuartigen Politikstil und schrieben sich die Freiheit des Internets, Basisdemokratie und Transparenz auf ihre Fahnen. Die politische Elite der Republik staunte nicht schlecht über die Politiklaien.

Heute wird die Piratenpartei zehn Jahre alt. Ihren Geburtstag feiert die Partei im Kulturclub Badehaus in Berlin-Friedrichshain. Grund zum Feiern gibt es aber kaum, im Gegenteil: Die Piraten drohen vollends in der Versenkung zu verschwinden. Längst hat ihnen mit der AfD ein anderer Newcomer die Schau gestohlen. Bei der jüngsten Wahl in Mecklenburg-Vorpommern erreichten die Piraten gerade mal 0,5 Prozent, selbst für die Rubrik Sonstiges sehr wenig. Hochburg war stets Berlin. Dort erzielten sie 2011 bei der Abgeordnetenwahl 8,9 Prozent.

In einer Woche wird in Berlin wieder gewählt - und den Piraten droht die nächste Pleite. In Umfragen pendeln sie zwischen zwei und vier Prozent. Wegen zahlreicher inhaltlicher und personeller Querelen sind inzwischen sieben der 15 Abgeordneten aus der Piratenpartei ausgetreten. Keine guten Vorzeichen für die Wahl.

Piraten wie Michael Bauschke, Landesvorsitzender in Sachsen, schauen daher gespannt in die Hauptstadt. "Man muss die Wahl dort abwarten. Aber grundsätzlich ist ein Abwärtstrend spürbar, keine Frage. Ich selbst sehe das nicht so dramatisch, aber der Hype früherer Jahre ist vorbei. Jetzt ist eben harte außerparlamentarische Arbeit gefragt." In Sachsen erreichten die Piraten bei der Landtagswahl 2014 gerade mal 1,1 Prozent.

Da bleiben nur Floskeln. Bauschke betont, Politik sei eben kein Sprint, sondern ein Marathon. Dies betonte auch der neue Bundesvorsitzende Patrick Schiffer auf dem jüngsten Bundesparteitag der Piraten Ende August im niedersächsischen Wolfenbüttel. Schiffer will die Piratenpartei themenmäßig breiter aufstellen und sie mit einer Imagekampagne wieder ins Bewusstsein der Bürger rücken. Ob das gelingt, ist fraglich.

Für Carsten Koschmieder, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, sind die Piraten gar nicht abgestürzt, sondern einfach wieder auf Normalmaß geschrumpft. "Die Piraten sind eine Kleinstpartei, die hauptsächlich für ein Thema steht, das in Deutschland eigentlich kaum jemanden interessiert - Bürgerrechte im Internet." Es sei ein spezielles Nischenthema, das aber selbst in der Hochzeit der NSA-Spähaffäre kaum Beachtung in der Bevölkerung fand. "Nach der Berlin-Wahl 2011 setzte der Hype um die Piraten so richtig ein. Aber die Menschen interessieren sich nicht genug für das Thema der Partei, also ist es auch nicht verwunderlich, dass die Piraten auf Dauer nicht besonders erfolgreich sind", so Koschmieders Fazit.

Die Piraten waren erfrischend neu, zum Teil mit skurrilen Typen. Vor allem die Berliner traten für mehr Transparenz und mehr direkte Beteiligung der Basis ein. Koschmieder: "Aber die anderen Piraten interessierten sich gar nicht so sehr für diese Themen. Viele glaubten, sie wurden gewählt, weil sie sich für kostenlose Musikdownloads eingesetzt hatten. Aber selbst die Berliner haben es bis heute nicht geschafft, verbindliche Mitbestimmungsmöglichkeiten über das Internet für ihre Basis bereitzustellen. Die Abgeordneten waren auch nicht so transparent in ihrer Arbeit, wie sie es vorher versprochen hatten." Zumal die Basis bald die Lust an der Mitbeteiligung verloren hatte, wie Koschmieder in seiner Doktorarbeit feststellen konnte. "Die Berliner Abgeordneten waren bei den Themen einfach schneller und besser informiert als das einfache Mitglied. Es gab daher alsbald eine große Diskrepanz zwischen dem Wissen der Fraktion und dem der Basis."

Stattdessen haben sie sich gestritten wie die Kesselflicker. Für Koschmieder nur logisch: "Die Partei hatte sich gegründet, um ein freies Internet zu propagieren. Bei anderen Themengebieten wie Wirtschafts- und Sozialpolitik waren sich die Mitglieder genauso wenig einig wie bei der Außenpolitik."

Die Piraten hätten viel Erfahrungen gesammelt, was in Sachen Basisdemokratie geht und was nicht geht, bestätigt auch Christoph Bieber, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Duisburg-Essen. Er hat die Piraten von Anfang an begleitet. Bieber: "Es ist nicht dazu gekommen, dass parlamentarische Entscheidungsprozesse dauerhaft an ein Votum der Basis gebunden wurden. Die Fraktionen haben sich verselbstständigt - und das war notwendig, um deren Handlungsfähigkeit zu erhalten. Die Lehre: Ständige Rückkopplung mit der Basis ist mit dem parlamentarischen Betrieb nicht kompatibel."

Was die Bedeutung der Piraten betrifft, so unterscheidet er allerdings zwischen den Netzwerken, die sich zu Themen wie Netzpolitik oder Digitalisierung seit dem Hype um die Piraten gebildet haben und der Parteiorganisation selbst. "Diese Themen haben in anderen Parteien seitdem eine viel größere Bedeutung gewonnen. Damals brauchte es offenbar eine solche Partei wie die Piraten, die als Beschleuniger wirkten, um Internetfreiheit, Urheberecht, Breitbandausbau oder Folgen der Digitalisierung auf der gesellschaftlichen Agenda zu verankern." Die Piraten als Parteiorganisation wird nicht mehr gebraucht, stellt Bieber nüchtern fest.

Die AfD offenbar in den Augen der Wähler schon. Sie besetzt auch die weitaus stärkeren Konfliktfelder. Koschmieder: "Die AfD hat das publikumswirksamere Thema und im Gegensatz zu den Piraten, die notorisch klamm sind, von Anfang an viel Geld im Hintergrund. Und sie übernimmt derzeit einen freien Platz in der deutschen Parteienlandschaft, den rechts von der Union."

Bieber ergänzt, die AfD habe in der Geschwindigkeit, in der Parteistrukturen aufgebaut wurden, von den Piraten einiges lernen können. "Ein Großteil der internen Kommunikation läuft über digitale Medien. Die AfD ist die Partei, die am stärksten Kommunikation in den sozialen Medien nutzt." Laut Bieber habe man aber auch sehen können, was nicht funktioniert. "An einer Modernisierung der Parteistrukturen mit flachen Hierarchien und Basisdemokratie sind die Piraten gescheitert. Die AfD setzt im Gegensatz dazu auf klare Hierarchien und ganz auf Personen zugeschnittene Kader." Damit eilen sie von Erfolg zu Erfolg. Sie sind bereits in neun Landtagen vertreten, die Piraten hatten es nur auf vier geschafft.