Das Recht auf seltsame Dinge

Noch vor wenigen Jahren galt politischer Stillstand in unserer Gesellschaft als beklagenswerter Zustand. Das hat sich grundlegend geändert: Veränderungen scheinen das Land zu überrollen, auf einmal positioniert sich scheinbar jeder. Viele schlagen dabei radikale Töne an - und fordern gar die Freiheit, unsere Freiheit selbst zu gefährden. Wo also soll die Grenze sein?

Von Luise Wolf

erschienen am 13.06.2017



Chemnitz. Im Zuge einer zunehmenden Radikalisierung der politischen Stimmung im Land plädieren viele dieser Tage wieder Menschen für Toleranz, Verständigung und Austausch: Eine freiheitliche, offene Gesellschaft muss die Vielstimmigkeit begrüßen - denn Demokratie ist erst im Prozess wahrlich demokratisch. Eine Gesellschaft, die ihre Minderheiten unterdrückt, kann nicht dieselbe bleiben. In radikalen Lagen finden sich aber schnell Meinungen, die die Demokratie selbst angreifen; oft tun sie dies über grob umrissene "Andere" - wahlweise Flüchtlinge, Parteien, Geschlechter oder Lebensorientierungen. Auch beliebt: "Die da oben." Ob im Umgang mit religiösen oder politischen Radikalismen - wo ist die Grenze der Freiheit dafür, Missverständnis und Intoleranz zu schüren? Woran bemessen wir diese - und gilt sie für alle gleich?

Die Toleranz ist kein Wert an sich, wie der Philosoph Michael Schmidt-Salomon in seinem Buch "Die Grenzen der Toleranz" erklärt. Genauso wenig sind es Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Toleranz, so Schmidt-Salomon, bemesse sich immer an der aktuellen Grenze der Belastbarkeit der Gesellschaft. Es geht also darum, was wir glauben uns leisten zu können. Nach der Silvesternacht in Köln konnten wir uns unsere Willkommenskultur relativ schnell schon nicht mehr leisten. Als die Wählerstimmen der AfD stiegen, konnten sich Politiker der konservativen Mitte-Parteien besonnene Politik nicht mehr leisten und einige unserer Datenschutzgesetze, unserer Grundrechte, auch nicht mehr. Und dies zugunsten einer Sicherheitspolitik, deren Wirkungsweise doch recht zweifelhaft ist: schnellere Abschiebung, Rücknahme der doppelten Staatsbürgerschaft, mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Flugdatenspeicherung. Demokratien sind demnach im Kern anti-autoritäre Gesellschaften. Man gesteht oft sogar denen freie Entfaltung zu, die sich gegen demokratische Grundgedanken richten, wie im Fall des Nicht-Verbots der NPD in diesem Jahr vor dem Bundesverfassungsgericht. Kritiker mahnen aber zu Recht, dass man antidemokratische Kräfte nach derartigen Gesetzen erst dann verbieten könne, wenn es schon zu spät sei. Aus solchen Debatten kann man ein Grundproblem einer jeden freiheitlichen Gesellschaft ableiten: Wie geht man mit jenen um, die sich gegen die Freiheit selbst richten?

Nun könnte man sagen, die Gesetze zeigen doch schwarz auf weiß, was richtig und falsch ist. Aber so einfach ist es nicht. Abgesehen davon, dass das Leben nicht in Paragrafen geschrieben werden kann und diese immer einer menschlichen (und damit gefärbten) Interpretation bedürfen, mischen sich noch viele andere Einflüsse in unser Rechts- und Gerechtigkeitsgefühl: gesellschaftliche Stimmungen und politische Ereignisse, die Belastung von Behörden, Gerichten und Regierung, der Zugang des Einzelnen zu Informationen und Rechtsvertretern und vieles mehr. Es herrscht klar geregelte Religionsfreiheit in Deutschland - dennoch wurde lange über ein Burka-Verbot diskutiert. Die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes zur Lage in Afghanistan sind eindeutig - dennoch werden Flüchtlinge dorthin zurückgeschickt. Auf einmal ist es möglich, dass der Bundesinnenminister eine deutsche "Leitkultur" formuliert, und es klingt ganz so, als wolle er diese, geschöpft letztlich aus persönlichen patriotischen Gefühlen und Kulturgenüssen, dem Grund- und Asylrecht hinzufügen: In der Wahrnehmung und Bewertung des "Eigenen" und des "Anderen" verschieben sich also spürbar die Grenzen dessen, was tolerierbar ist.

Der Soziologe Harald Welzer kritisiert diesen hektischen Überbietungswettbewerb zur Maßnahmenergreifung in seinem jüngsten Buch "Wir sind die Mehrheit". Er vergleicht die Masse und Schnelligkeit neuer Gesetzesänderungen im Zuge der "Flüchtlingskrise" sogar mit dem Umbau der Demokratie 1933 nach der Machtübernahme Hitlers; weil sich dadurch die öffentliche Wahrnehmung verändere, die Grenze dessen, was als sagbar gilt. Nicht mehr diejenigen, die sich ausgrenzend, unmoralisch und undemokratisch verhalten, werden als Problem wahrgenommen, sondern zunehmend die Flüchtlinge, die andere Religion, das von außerhalb. Was in der Öffentlichkeit ankomme: "die Anderen", die da draußen sind schuld, nicht wir. So spricht man heute - so Welzers provokanter Vergleich - von der "Flüchtlingsfrage" wie man im Dritten Reich von der "Judenfrage" sprach. Doch genau solche historischen Vergleiche zeigen die subtilen Grenzverschiebungen des "Normalen" aus einer größeren Perspektive auf.

Sicherlich resultiert solch ein Rückschlag der demokratischen Sensibilität nicht nur aus einer ideellen Abwägung, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Erfahrung. Hartz 4, Zeitarbeit, soziale Ungleichheit - sie schüren Ressentiments; die, die sich benachteiligt fühlen, geben den noch Schwächeren die Schuld daran. Doch es sei ein Trugschluss, Freiheit und Sicherheit als widerstreitende Faktoren zu sehen: Welzer ruft in Erinnerung: Die sichersten Gesellschaften sind heute die freiesten. Nicht der Kampf gegen "die Anderen" macht eine Gemeinschaft sicherer, sondern die Einbeziehung derer, die - unter bestimmten Bedingungen - Teil dieser Gemeinschaft sein möchten. Entscheidend für eine friedliche Gesellschaft ist also die rechtliche Möglichkeit und eine gesellschaftliche Stimmung, um Gemeinsamkeiten zu finden, anstatt vorschnell abzuurteilen und sich hysterisch abzuschotten.

Doch es gibt fundamentale Bedingungen, es gibt Grenzen dessen, was toleriert werden darf und was nicht. Und umso mehr sich diese Grenzen aufzulösen oder zu verschieben drohen, desto lauter müssen wir dagegen einsprechen. Schmidt-Salomon ruft diese fundamentalen Grundsätze in seinem Buch "Die Grenzen der Toleranz" in Erinnerung. Er formuliert ein Beispiel: Er könne als Rationalist zwar "tolerieren", dass Kreationisten meinen, die Erde sei vor etwas mehr als 2000 Jahren erschaffen worden, doch "akzeptieren", also "gutheißen", könne er dies nicht. Muss er auch nicht. Er stellt aber auch klar: "Akzeptieren kann und muss ich hingegen sehr wohl, dass jede Bürgerin und jeder Bürger das Recht hat, solche seltsamen Dinge zu glauben." Der Philosoph unterscheidet zwischen Toleranz - dem, was wir hinnehmen müssen, auch um die Grundlage unserer Rechte nicht zu verlieren; und Akzeptanz - dem, was sogar befürwortet werden sollte, weil es die Freiheiten aller stärkt. Denn genau hierin verbirgt sich der Knackpunkt einer freiheitlichen Gesellschaft: Ich darf glauben, was auch immer ich möchte und darf meine Meinung kundgeben. Diese Freiheit darf mir niemand nehmen - und das ist Gesetz! Und dieses Gesetz, diese Freiheit, ist zugleich eine Pflicht, manchmal auch eine Last.

Wir können uns mehr Freiheiten leisten, denn sie machen unsere Gesellschaft sicherer, verlässlicher und humaner. Was wir uns dagegen nicht leisten können, ist die Toleranz derer, die uns diese Freiheiten nehmen möchten - ob es um unseren Glauben, unsere Freizügigkeit, unsere politische Einstellung oder unseren Protest geht. Wir können es uns nicht leisten, in die Vergangenheit zurückzufallen, denn sie würde uns entzweien.