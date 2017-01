Klingende Landschaft

Soundscapes wie das Geklapper in einem Restaurant, die Stille einer Alm im Sommer oder städtischer Motorenlärm verraten nicht nur unsere akustischen Wahrnehmungsgewohnheiten - sie sagen auch viel über Gesellschaftsstrukturen und soziale Dynamik.

Von Johanna Eisner

erschienen am 19.01.2017



Das Brummen eines Müllautos. Eine Säge surrt, Sirenen heulen. Hundekläffen, Kinder schreien, Autos rauschen vorbei. Oder: Vögel zwitschern, Äste knacken, Rascheln. Regentropfen prasseln auf einen See, ein Hahn kräht, Glockenläuten in der Ferne. Oder: Stimmengewirr, Lachen, ein Telefon klingelt, minutenlang, Finger klappern auf Tastaturen, jemand beißt in einen Apfel. Jede Landschaft, jeder Ort, jede Situation klingt anders: Lärmend, still, bedrohlich, vielleicht sanft - aber sie klingt. "Soundscape" heißt das Fachwort dafür, es bedeutet so viel wie Klanglandschaft und bezeichnet alle akustischen Erscheinungen im Raum: Sprache, Natur, Krach, Musik - die Tonhülle, die sich über unsere Welt stülpt.

Der Landebahn-Lärm eines Flughafens, die Durchsagen am Bahnhof, das Stimmenwirrwarr im Einkaufszentrum, der Verkehr in Millionenstädten, exotisches Zwitschern im Regenwald, gleichförmiges Gestampfe in einer Fabrik - Orte haben ihre eigene Klang-Architektur, die sie definiert. Sie ist gebaut aus akustischen Codes, die Bilder und Gefühle entstehen lassen, wenn wir sie hören und die dafür sorgt, dass wir diese Informationen ein- und zuordnen können.

Auch Kulturen kann man über ihren Klang definieren: "Es gibt Kulturen, die können nicht lesen und schreiben, aber es gibt keine Kultur, die nicht klingt. Eine klanglose Kultur oder Gesellschaft existiert einfach nicht", sagt Antonia Krüger. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Professur für Europa im Mittelalter und in der frühen Neuzeit an der TU Chemnitz und erforscht Lautsphären des Mittelalters. Lautsphäre ist die deutsche Entsprechung von Soundscape, im Sprachgebrauch aber weniger geläufig.

Der Begriff Soundscape ist weitläufig wie die Wüste: Er kann Klangkunst in Musik oder im Radio meinen, aber auch wissenschaftlicher Forschungsgegenstand sein. Als solcher wurde er 1977 vom Kanadier R. Murray Schafer begründet, der als Komponist und Klangforscher an der Simon Fraser Universität in Vancouver am "World Soundscape Project" arbeitete. Er und seine Mitarbeiter nahmen mit Spezialmikrofonen verschiedene Geräusche und Lärmquellen der Stadt auf, sogenannte Field Recordings, um daraus eine Collage zu machen. Wissenschaftler erforschen seitdem Themen wie die Wirkung und Wechselbeziehung der Lautsphären auf Mensch und Umwelt oder die Kulturgeschichte des Klangs: Dessen Architektur hat sich über die Jahrhunderte hinweg schließlich entscheidend verändert.

"Ich kann natürlich nicht sagen, wie das Mittelalter ganz genau klang, denn Klang lässt sich historisch nicht wieder hörbar machen", sagt Krüger. Während Kunst oder Architektur die Zeit überdauern, ist alles, das sich vor dem Aufkommen der Tonaufnahme abspielte - also der Großteil der Geschichte - akustisch längst verklungen. "Es geht uns nicht darum, den Klang des Mittelalters zu rekonstruieren, sondern darum, seine gesellschaftliche und soziale Bedeutung zu erforschen."

Anhand von Realien und schriftlichen Quellen untersuchen die Wissenschaftler die kulturelle und soziale Dimension der mittelalterlichen Klangwelt, die sich im Vergleich zum heutigen, enorm verändert hat. Die größte Zäsur stellte die industrielle Revolution dar: Sie brachte das lärmende Rattern und Pfeifen der Maschinen, die Elektrizität später den Lautsprecher. Auch die Digitalisierung brachte neue Geräusch-Landschaften in das Arbeits- und Alltagsleben: Das Klackern der Tastatur, der Empfangston einer Nachricht, das Einwählgeräusch des Modems, das Brummen des Kopierers. Vor der Industrialisierung bestand die akustische Umwelt überwiegend aus Naturgeräuschen, danach vor allem aus Maschinen- und Motorenlärm. "Allerdings ist es ein romantisch verklärtes Bild, dass es früher leiser war", sagt Antonia Krüger. "Es gab viele Schmieden, auch das Schweine-Schlachten war sehr laut." Man kommunizierte anders, nämlich ausschließlich über den oralen Weg, was sich mit der Reformation und der Einführung des Buchdrucks jedoch änderte. In der heutigen Zeit der Digitalisierung befindet sich die Kommunikation auf einer ganz anderen akustischen Ebene: Nachrichten, Messenger-Dienste und Mails hinterlassen in unserer Klangumwelt höchstens noch Empfangstöne oder ein leises Tippen, Kommunikation und Informationsaustausch sind fast stumm geschaltet.

Im Mittelalter hingegen floß die Information ordentlich laut: Die Glocke spielte eine entscheidende Rolle, sie bestimmte den Takt des von Religion bestimmten Lebens. Der Tagesrhythmus wurde von der Kirche vorgegeben. Menschliche Verstärker setzte man ein, um - vor allem während der Reformation - Informationen in die Menge zu schreien. "Man kann am Klang ablesen, wie die Gesellschaft organisiert und strukturiert war, wie Informationen verbreitet wurden", sagt Krüger. Zudem sei Akustik eng mit Macht verknüpft: Wer den akustischen Raum besetzen konnte, hatte immer auch Hoheitsgewalt, die Kirche mit ihren Glocken beispielsweise. Schmiede, Hörner, Pferdehufe, Pflasterstein, Choräle - den Klang des Mittelalters heute nachzuempfinden, hält die Wissenschaftlerin trotzdem für unmöglich. Nicht nur, weil Klang- und Lautstärke-Empfinden immer auch subjektiv sind. "Wir hören einfach nicht mehr so, wie die Leute in der mittelalterlichen Welt gehört haben. Unsere akustische Prägung ist heute ganz anders."

Auch der Soundscape-Pionier Murray Schafer beschreibt eine Welt, deren Klang immer undifferenzierter geworden ist. Wir nehmen nur noch das wahr, was laut genug ist. Vergleichbar mit einem nahen Rauschen von niedriger Klangqualität, das Schafer "Lo-Fi" nennt. Die Fähigkeit "Hi-Fi" zu hören hingegen - also fein ausdifferenzierte Geräusche, auch in der Ferne wahrzunehmen - geht verloren. Stattdessen wird der Mensch von einer Vielzahl an akustischen Informationen überfordert - dadurch lassen sich diese schwerer wahrnehmen und einordnen. Ein permanentes Breitbandgeräusch übertönt die akustischen Feinheiten, eine lärmende Geräuschkulisse, die seit ihrem Aufkommen in der Industrialisierung kontinuierlich wächst und auf der unsere heutigen Hörgewohnheiten und Vorlieben basieren. Der Mensch ist also Lauthörer - aber nicht von Natura aus, sondern lediglich aus einer gesellschaftlich geprägten Gewohnheit heraus.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".