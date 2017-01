Nagespuren am Küchentisch

Der Kampf ums Brot war kein menschlicher mehr, sagen einstige ostpreußische Hungerkinder über die Nachkriegszeit - Ein Historiker hat sie aufgespürt und erzählen lassen

erschienen am 05.01.2017



Es ist ein Thema, das weit zurückliegt, lange verdrängt und von vielen vergessen wurde: die verwaisten oder von Eltern getrennten Hungerkinder, die sich nach dem Krieg ab 1945 im bis dahin deutschen Königsberg, der ostpreußischen Hauptstadt, durchschlagen mussten - unter katastrophalen Umständen. Der Historiker Christopher Spatz hat Überlebende aufgespürt und sie in seinem Buch "Nur der Himmel blieb derselbe" von ihren Erlebnissen erzählen lassen. Das ist nicht leicht zu lesen, aber es erhellt einen Teil der Geschichte und ist beinahe aktuell, wenn es um Flucht, Verzweiflung und Verrohung geht. Über das "Sichtbarmachen" von Hunger, die Gefahr rechter Vereinnahmung und die Frage, was wir aus der Geschichte der Vertriebenen lernen können, sprach Katharina Leuoth mit Christopher Spatz.

Freie Presse: Was denken Sie, wenn Sie Störche sehen?

Christopher Spatz: Ich denke an die Kreisläufe im Leben.

Ihr Buch endet mit der Beschreibung eines 80-Jährigen, auf dessen Grundstück sich ein Storchennest befindet. Zuvor war davon die Rede gewesen, dass vor 70 Jahren die Hungernden den Störchen Eier und Jungtiere raubten, um etwas zu essen zu haben, und dass sich einige dieser Menschen heute als eine Art Wiedergutmachung um den Erhalt der Weißstörche kümmern. Sie selbst sind Jahrgang 82; wie sind Sie auf die Hungerkinder gekommen?

Ich habe für die Abschlussarbeit meines Geschichtsstudiums nach einem Thema gesucht und bin dabei zufällig auf die Wolfskinder gestoßen. So werden eltern- und heimatlose Kinder aus Ostpreußen genannt, die in der Nachkriegszeit versuchten, sich im benachbarten Baltikum durchzuschlagen. Für mich war entscheidend, dass dazu noch nicht viel geforscht worden war. Sicher bin ich auch durch meinen Großvater geprägt. Er stammt ebenfalls aus Ostpreußen, ist aber zehn Jahre älter als die Hungerkinder und konnte eine unbelastete Kindheit erleben. Er hat mir viel von seiner Heimat erzählt.

Ich habe seit dem Lesen Ihres Buches viele Bilder verinnerlicht: von der 16-köpfigen verhungerten Familie, deren Küchentisch Nagespuren menschlicher Zähne aufwies; von einem Jungen, der mit Sandalen durch den Schnee lief; von weinenden Kindern, die vor dem "Krankenhaus der Barmherzigkeit" um Essen bettelten; von dem Mädchen, das ansehen musste, wie die Geschwister und der Vater starben. Wie sind Sie mit dem, was Ihnen die einstigen Hungerkinder erzählten, umgegangen?

Rückblickend würde ich sagen, dass ich auf die emotionale Wucht der Begegnungen nicht vorbereitet war, ich hatte keine professionelle Vorbildung in Gesprächsführung oder Psychologie. Es war Schwerstarbeit, und vieles was ich hörte, wäre eher etwas für den Hausarzt, Pfarrer oder Psychologen gewesen. Ich saß oft bis in die Nacht und habe mir die aufgenommenen Gespräche noch mal angehört und für das Buch sortiert. Früh hatte ich mitunter das Gefühl, nicht aufstehen zu können, weil das Erzählte förmlich auf mir lag.

Um was geht es Ihnen als Wissenschaftler bei diesem Thema?

Um das "Sichtbarmachen" von bisher Unsichtbarem, vor allem den Hunger. Die ehemaligen eltern- beziehungsweise heimatlosen Kinder aus dem einstigen Königsberg schildern den Hunger rückblickend als ihre allerschlimmste Erfahrung. Es geht darum, diese Erfahrung in Worte zu fassen. Dazu gibt es bisher nur wenige Dokumente. Ich möchte zeigen, was Hunger mit Menschen macht: Er zersetzt alles Sichergeglaubte, er nimmt die Kraft für jeden Alltag, für Körperpflege, Artikulation, Kommunikation; Moral, Sitte und Kultur zerfallen. Und es geht auch darum zu zeigen, dass das Kriegsende nicht bedeutete, dass alles besser wurde. In Ostpreußen starben in der Nachkriegszeit besonders viele Menschen an Unterernährung, Entkräftung und Gewalt.

Woran lag das?

Zum einen daran, dass den dort noch verbliebenen Deutschen - in erster Linie Kindern, Frauen und Alten - durch die radikale Systemumstellung der neuen sowjetischen Machthaber jede Lebensgrundlage entzogen wurde. Die Deutschen wurden nicht mehr auf ihre Höfe gelassen und durften nicht mehr eigenständig weiterwirtschaften. Tausende Mütter wurden zwangsverpflichtet zur Arbeit in den landwirtschaftlichen Produktionsstandorten der Roten Armee. Dort herrschten oft Missmanagement und Günstlingswirtschaft. Im zweiten Nachkriegswinter kam die strenge Kälte hinzu. Die Menschen waren zu diesem Zeitpunkt bereits entkräftet, die Wenigsten hatten ein Dach überm Kopf, von Heizungen ganz zu schweigen. Sie konnten das Gebiet auch nicht Richtung Westen verlassen, weil die neu gezogene innerostpreußische Grenze streng bewacht und undurchlässig war. Ein dritter Punkt: In dem Gebiet wurden sowjetische Bürger neu angesiedelt. Das ließ die ohnehin angespannte Wohnungssituation und Lebensmittellage zum Nachteil der Deutschen vollständig zusammenbrechen.

Wie haben Sie die Zeitzeugen für Ihr Buch gefunden? Ich habe in regionalen Tageszeitungen und Heimatbriefen der nordostpreußischen Stadt- und Kreisgemeinschaften inseriert. Meist meldeten sich Dritte, die den Kontakt zu einem Zeitzeugen herstellen konnten. Später in den Interviews gab es vonseiten der Befragten oft kein Halten mehr. Für viele war es befreiend, ihre Geschichte zu erzählen. Manche hatten das noch nie getan. Warum? Die sowjetische Politik für Nordostpreußen hatte sich ab 1947 geändert, die verbliebenen Deutschen wurden nun Richtung Westen in das restliche Deutschland ausgewiesen - doch dort konnten sie anfangs nicht über das Erlebte reden, weil die Schrecken noch zu groß waren, und später, als sie versuchten, davon zu erzählen, wollte ihnen keiner mehr zuhören. Weshalb nicht? In der DDR gehörte das Schweigen über die abgetrennten Ostgebiete zur Staatsräson, um Geschehnisse wie die Massenvergewaltigungen durch sowjetische Soldaten, die Hungersnot und neue Grenzziehungen nicht thematisieren zu müssen. In der Bundesrepublik tat man alles für die Westbindung und war ab den 70ern gleichzeitig um Entspannung mit dem Osten bemüht. Störende Geschichten waren auch dort unerwünscht. Das hatte Auswirkungen bis ins Private. Einstige Hungerkinder konnten selbst in ihrer Familie kein Gehör finden. Wieso haben die Menschen Ihnen ihre Geschichten erzählt? Weil ich darum bat und zuhörte. Diese Menschen wollten jetzt in hohem Alter ihrer Vergangenheit endlich unerschrocken entgegentreten. Ihr erster Satz im Buch lautet: Im Juni 1941 überfiel das nationalsozialistische Deutschland seinen Verbündeten, die Sowjetunion. Haben Sie das voran gestellt, um die Schuldfrage zu betonen und nicht in rechtes Fahrwasser zu kommen? Mit diesem Einstieg ist klar, dass es eine Vorgeschichte gab, bevor die sowjetischen Panzer zu Kriegsende in Ostpreußen auftauchten. Mein Kompass für dieses Buch war ein ideologiefreies Erzählenlassen von Geschichten, die ich historisch einordne. Es zeigt, dass ein Schwarz-Weiß nicht existiert. Es gab auf allen Seiten Menschen, die anderen Menschen geholfen haben, und Menschen, die das unterließen. Was halten Sie von der Arbeit der Vertriebenenverbände, mitunter wird diesen vorgeworfen, die Schuld der Nazis zu relativieren. Es gibt auch Vereinigungen wie die Organisation Junge Landsmannschaft Ostdeutschland, die zum einen Kriegsgräberbetreuung organisiert, aber auch Verbindungen zur NPD hat und den "Trauermarsch" zur Bombardierung von Dresden im Zweiten Weltkrieg ausrichtet, einen der größten Neonazi-Aufmärsche Europas. Die Vertriebenenverbände haben in der jungen Bundesrepublik klar politisch agiert, sie wollten den Gebietsverlust im Osten, also dass die ehemaligen Ostprovinzen des Deutschen Reiches an Polen und die Sowjetunion gefallen waren, rückgängig machen. Heute üben sie eine größere soziale Funktion aus. Sie ermöglichen den Vertriebenen, auf Zusammenkünften Verlusterfahrungen und Heimweh zu teilen. Die Verbände kämpfen heute unter anderem darum, dass das Schicksal bestimmter Gruppen in Form einer Entschädigungszahlung gewürdigt wird. Die ostpreußischen Hungerkinder sind damals unschuldig Opfer geworden, das ist bis heute nicht voll anerkannt. Die mögliche Nähe mancher Vertriebener zur NPD kann ich nicht beurteilen, weil mir dazu wissenschaftliche Erhebungen fehlen. An manchen Stellen in Ihrem Buch könnte man annehmen, es ist ein Buch unserer Zeit, wenn es um Flüchtlingskinder und Integration geht. Was können wir von den Hungerkindern lernen? Viele von ihnen, die es damals als Kinder geschafft haben zu überleben, sind für immer Einzelkämpfer geblieben. Das heißt: Wenn über Schmerz nicht gesprochen wird, packen Menschen ein. Durch das Nicht-miteinander-Reden haben wir auch Potenzial verschenkt. Wenn wir in den vergangenen 20 Jahren unseren eigenen Vertriebenen mehr zugehört hätten, würde in den heutigen Debatten nicht zuerst um Integration gestritten, sondern darüber gesprochen, was es für Menschen bedeutet, ihre Heimat zu verlieren - dass sie meist ein Leben lang darunter leiden. Daraus ergibt sich von selbst, dass man politisch auf stabile Verhältnisse in Krisenregionen hinwirken muss. Vertreibung von Menschen aus ihrer Heimat dürfte es nirgendwo mehr geben. Ein frommer Wunsch. Wenn Sie sich heute Wut und Hass auf Fremde und Schwache anschauen: Wiederholt sich Geschichte? Die Geschichte wird sich nicht in genau der gleichen Form wiederholen, wie wir sie kennen, aber bestimmte Prozesse werden es tun. Heimatverlust war und ist eine universale Erfahrung, und wird es leider wohl auch bleiben. Wenn wir aber entwurzelte Menschen schon nicht verhindern können, müssen wir zumindest Methoden finden, Betroffene künftig leichter und bereitwilliger aufzufangen - ihnen bei einer Rückkehr in ihre befriedete Heimat helfen oder realistische Perspektiven für eine dauerhafte Aufnahme in unsere Gesellschaft anbieten. Liest man vom Leid Flüchtender und hört parallel dazu Menschen in Deutschland schimpfen, wie schlecht es uns geht: Erschrecken Sie über fehlende Demut? Ja, vielen Menschen fehlt etwas Demut. Es fehlt Dankbarkeit für so viel Glück, in einem reichen und friedlichen Land zu leben, den eigenen Kindern und Enkeln an Essen anbieten zu können, auf was diese Appetit haben. Wer sich mit den Flucht- und Vertreibungserlebnissen unserer eigenen Vorfahren auseinandersetzt, kann meines Erachtens nicht zögern, heute mit den wirklich Schutzbedürftigen zu teilen.