Raue Diamanten aus der Rock-Schatzkiste

Manfred Mann's Earth Band brilliert am Donnerstagabend im feinen, kleinen Theater Crimmitschau mit rauen, langen Fassungen ihrer großen Hits.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 04.11.2016



Crimmitzschau. Es beginnt pünktlich wie im Theater - und das Konzert findet ja auch im stimmungsvollen, restlos ausverkauften Crimmitschauer Theater statt.

Punkt 20.30 Uhr legt Manfred Mann's Earth Band los. Zwei Stunden lang folgt einer der großen Hits der Band dem anderen. Die Songs haben allesamt andere komponiert, aber die Bezeichnung "Coverversion" ist angesichts der Phantasie, mit der Manfred Mann Bob Dylans "You Angel You", "Father Of Day, Father Of Night", Bruce Springsteens "Blinded By The Light" und "I Came For You" oder Mike Herons "Don't Kill It Carol" bearbeitet und arrangiert hat, untertrieben. Sänger Robert Hart (früher Bad Company), Gitarrist und Gründungsmitglied der Eart Band Mick Rogers, Bassist Steve Kinch (arbeitete unter anderem für Hazel O'Connor), Schlagzeuger Jimmy Copley (als Sessionmusiker trommelte er auch für Tony Iommi und diverse Deep-Purple-Mitglieder) und natürlich Keyboarder Manfred Mann selbst machen jeden einzelnen Song zu einem rauen, ungeschliffenen Diamanten. Dass er selbst nicht besonders gut komponieren kann, räumt Manfred Mann auch unverblümt ein: "Ich weiß ganz einfach, was ich kann und was nicht." Und das sei keine Bescheidenheit, sagte er mal in einem Interview, sondern: "Ich glaube, dass ich intelligent, realistisch und geradlinig bin."

Obwohl die meisten Lieder aus der Pop-Phase der Earth Band stammen, klingen sie jetzt, da die Musiker in die Jahre gekommen sind, weniger glatt und eingängig. Es rumpelt und krächzt, es geht ihnen nicht mehr um Gefälligkeit und Erfolg - den hatten und haben sie zur Genüge - sie wollen nicht mehr scheinen, als sie sind - aber was sie sind, das sind sie mit ganzem Herzen. Manfred Mann, 1940 in Südafrika geboren, kam 1961 nach England wollte eigentlich Jazz machen, hat aber in der Earth Band eine Kapelle gefunden, in der er und seine Mitmusiker ausgiebig solistisch improvisieren können, ohne dabei die Songstrukturen der Pop-Songs völlig zu verlassen. So verwöhnt die Band die schätzungsweise 600 begeisterten Gäste im Crimmitschauer Theater mit ungefähr zehn Gitarren- und ebenso vielen Keyboard-Soli, zu denen Manfred Mann manchmal kokett über die Bühne tänzelt. Die Band ist eingespielt wie eine Sonntagvormittags-Frühschoppenrunde und sieht auch so aus. Da stehen nicht Legenden auf der Bühne, sondern richtige Menschen, die Spaß an der Musik haben. Und der überträgt sich schnell auch auf das Publikum, das von den meisten Liedern nicht nur die Refrains mitsingen kann - zur Freude von Robert Hart, der sein Mikrophon in den Himmel reckt und zusammen mit der Band beim abschließenden "Mighty Quinn" noch einmal über sich hinaus wächst.

Was bei Dylan ein eher unscheinbarer Song war, wird bei Manfred Mann's Earth Band zu einem Opus Magnum, dem Jim Copley auch noch ein kleines Schlagzeugsolo voranschicken darf, weil das einfach dazu gehört. Am Ende singt das Publikum noch minutenlang mit, als die Band sich schon zur Verabschiedung verbeugt. Großartig. Pünktlich 22.30 Uhr ist Schluss - wie im Theater. Aber irgendwie ist ja gute Rockmusik auch ein bisschen wie ... gutes Theater eben.