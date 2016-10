32 Schafe von WÃ¶lfen gerissen

32 Schafe von Wölfen gerissen

erschienen am 07.10.2016



Rietschen (dpa) - Wölfe haben in den vergangenen Tagen in der Oberlausitz insgesamt 32 Schafe gerissen. Wie das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz am Freitag in Rietschen mitteilte, handelte es sich um drei Fälle in Cunnewitz und Ralbitz (Landkreis Bautzen) im Territorium des sogenannten «Rosenthaler Rudels». Zwei Mal hintereinander hätten die Wölfe in der Nacht zum Mittwoch und Donnerstag bei einem Cunnewitzer Schafherdenhalter zugeschlagen. Dabei seien 29 Schafe gerissen worden. In Ralbitz hätten die Räuber bereits in der Nacht zum Dienstag drei Schafe getötet.

Immer hätten die Wölfe 1,40 Meter hohe Zäune überwunden, um an die Schafe zu gelangen. Die Tierhalter hätten wegen des vorhandenen Schutzes der Herden Anspruch auf Entschädigung, hieß es.

Eine Zunahme der Risse bei Nutztieren sei für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich, so die Wolfsexperten. Zum einen lasse sich das mit dem erhöhten Nahrungsbedarf der inzwischen fast ausgewachsenen Wolfswelpen erklären. Zum anderen seien auch die Jungen der wildlebenden Beutetiere - Kitze, Frischlinge und Hirschkälber - mittlerweile herangewachsen und keine leichte Beute mehr.

Das Wolfsbüro rief die Nutztierhalter auf, Zäune auf Schwachstellen zu überprüfen. Außerdem seien Elektrozäune und zusätzliches Flatterband ein wirksamerer Schutz gegen Wölfe als herkömmliche feste Zäune.