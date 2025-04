Chemnitz 1 min.

Planlose Familienpolitik? Lübecker Autorin erklärt in Chemnitz, worunter Familien in Deutschland leiden und was sich ändern muss

Nathalie Klüver beschreibt in "Deutschland, ein kinderfeindliches Land?" die Defizite der Familienpolitik hierzulande. Am Donnerstag liest die Journalistin und Bloggerin aus Norddeutschland in der Stadtbücherei Chemnitz aus ihrem 2022 erschienenen Buch. Susanne Kiwitter hat mit der dreifachen alleinerziehenden Mutter gesprochen.