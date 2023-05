Was jungen Erzgebirgern ihre Mütter bedeuten

Am Sonntag ist Muttertag. "Freie Presse" hat drei junge Menschen gefragt, was sie mit ihren Müttern verbinden - und was sie für Sonntag geplant haben. Klar ist für die Jugendlichen dabei: Es kommt nicht nur auf einen Feiertag an.

100 Jahre ist es her, dass in Deutschland der erste Muttertag begangen wurde. Doch am 13. Mai 1923 steckten kommerzielle Interessen dahinter: Er wurde vom "Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber" initiiert. Und heute? "Freie Presse" fragte Kinder, welchen Stellenwert ihre Mutter für sie im Leben hat und was sie für den Muttertag planen. 100 Jahre ist es her, dass in Deutschland der erste Muttertag begangen wurde. Doch am 13. Mai 1923 steckten kommerzielle Interessen dahinter: Er wurde vom "Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber" initiiert. Und heute? "Freie Presse" fragte Kinder, welchen Stellenwert ihre Mutter für sie im Leben hat und was sie für den Muttertag planen.