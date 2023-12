Vom Standortvorteil zum Problem: Warum es in Chemnitz zu viele Kita-Plätze gibt

Nachdem das Schließen von Kindereinrichtungen am Widerstand von Eltern und Politik scheiterte, setzt das Rathaus nun auf ein Angebot, das flexibel bleibt. Dennoch sollen Hunderte Plätze abgebaut werden.

Es ist noch gar nicht so viele Jahre her, da hatten es Eltern in Chemnitz mitunter schwer, einen Platz in Krippe oder Kita zu finden. Irgendwo kamen die Kleinen zwar immer unter. Doch nicht selten eben in einer ganz anderen Gegend der Stadt.