Aktion: Kitas sollen zwei Stunden früher schließen

erschienen am 28.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Kitas in freier Trägerschaft sollen an diesem Dienstag (29. November) sowie am 6. Dezember zwei Stunden früher als üblich schließen. Dazu hat am Montag die Graswurzelinitiative, ein Zusammenschluss von Eltern, freien Trägern und Erziehern, aufgerufen. Mit der Aktion «Licht aus - Bildungsplan an!» wirbt das Bündnis für bessere Arbeitsbedingungen an den Kitas, unter anderem für zwei Stunden Vor- und Nachbereitungszeit pro Woche für die Erzieher sowie einen besseren Betreuungsschlüssel. Die Arbeiterwohlfahrt beteiligt sich nach eigenen Angaben mit Kitas in Chemnitz, Dresden und Zwickau an der Aktion.