Anschlag auf BÃ¼ro von Bundestagsabgeordneter Kudla

Anschlag auf Büro von Bundestagsabgeordneter Kudla

erschienen am 29.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Unbekannte haben einen Anschlag auf das Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Bettina Kudla (CDU) in Leipzig verübt. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitteilte, warfen die Täter Steine in das Büro der Politikerin, Scheiben wurden zerstört. Weitere Details nannte die Behörde zunächst nicht. Zuvor war auf dem Internetportal «Linksunten.indymedia» ein Schreiben veröffentlicht worden. Kudla sitze im Bundestag in der Regierungsfraktion und sei deshalb mit verantwortlich für die Asylrechtsverschärfung und die Verschlechterung bei Hartz IV, hieß es darin. Die 54-Jährige ist seit 2009 Mitglied des Bundestages.